Bornheim-Sechtem (fes). Darauf muss man erst einmal kommen: Simon Adolph (12) verkaufte gemeinsam mit seinen Kameraden beim Tag der offenen Tür der Sechtemer Löschgruppe ganz besondere Handytaschen. Das Material: Ausgemusterte Feuerwehrkleidung. Ein paar Muster in schickem Schwarz und Neongelb bot Simon, der Mitglied der Jugendfeuerwehr ist, am Feuerwehrtag an. Jede Tasche wird individuell geschneidert innerhalb von 20 Minuten, verriet er: "Auf die Idee kam ich bei der Näh-AG an der Europaschule".

Auch sonst bekamen die Gäste einiges geboten: Mit einer Fahrzeugschau, einer Hüpfburg und Rundfahrten im Löschfahrzeug durch den Ort sowie einem Wettkampf der Aktiven feierten die Sechtemer Kameraden zwei Tage lang ihr Feuerwehrfest. Musikalisch sorgte das Tambourcorps "Rheinperle" mit einem Platzkonzert für gute Laune.

Löschgruppenführer Uwe Kuhnert freute sich über den großen Zuspruch der Sechtemer. Bereits am Abend vor dem eigentlichen Publikumstag gab es die 3. "Lgs-Party" (Löschgruppen-Party) mit der Mertener Band "Sons Of M" (alles Söhne der legendären Cover-Band "Los Rockos", die im kommenden Jahr zum Feuerwehrtag spielen wird) im rappelvolle Gerätehaus.

Dazu gab es Livemusik von einem DJ-Team mit Hits aus den 80ern, 90ern und von heute.

Uwe Kuhnert konnte drei Beförderungen aussprechen: Markus Loch und Nico Gallo wurden jeweils zum Feuerwehrmann befördert, Tim Schitlowski zum Unterbrandmeister und Daniel Kuhnert ist jetzt Brandobermeister. 29 Aktive, 12 Jugendliche und 17 Mitglieder der Ehrenabteilung zählt die Sechtemer Löschgruppe derzeit. Neue Freiwillige sind jederzeit willkommen.