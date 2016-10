Sehr gute Noten

Bornheim (fes). Ein hervorragendes Beispiel gelungener Integration: Zehn Schülerinnen und Schüler der beiden internationalen Klassen am Bornheimer Alexander-von-Humboldt-Gymnasium (AvH) halten stolz ihre Zertifikate zur bestandenen Sprachprüfung "Telc" ("The European Language Certificates") in der Hand. Sie haben im vergangenen Schuljahr erfolgreich die B1-Prüfung an der Volkshochschule Bornheim/Alfter bestanden.

Das Niveau B1 geht über den elementaren Spracherwerb (Stufen A1 und A2) hinaus. Die Schüler können Texte aus der Alltags- und Berufswelt verstehen, einfache Briefe und Mitteilungen schreiben und in zusammenhängenden Sätzen Ereignisse beschreiben, erklärte Hildegard Niehus, stellvertretende Leiterin des VHS-Programmbereichs Sprache und Integrationskurse. "Telc" ist eine gemeinnützige Bildungsorganisation, die Sprachprüfungen nach internationalen Standards durchführt und europaweit anerkannt ist. Mit diesem Zertifikat haben die Schüler die Möglichkeit von den internationalen Klassen in eine Regelklasse zu wechseln, je nach ihren Fähigkeiten und Qualifikationen entweder am Alexander-von-Humboldt-Gymnasiums oder an den anderen weiterführenden Schulen im Stadtgebiet.

Alle Schüler schnitten mit einem guten bis sehr guten Ergebnis ab, freute sich Lehrerin Astrid Becker-Mayer, die eine der beiden internationalen Klassen mit jeweils 20 Schülern gemeinsam mit ihrer Kollegin Vera Ecks leitet. Die Herausforderungen für die Lehrer, darunter auch die Spanisch- und Französischlehrerin Nadja Weidlich-v. Beyme, sind vielfältig. An erster Stelle stehe die Heterogenität. So finden sich in den Klassen Analphabeten ebenso wieder wie bereits gut gebildete junge Menschen, aber auch traumatisierte Kinder, erklärte Becker-Mayer.

Die Prüfungskosten für die außerschulische Prüfung (pro Schüler 80 Euro) ermöglichten Spenden der Frauen Union Bornheim und des Rotary Clubs Bornheim. Zudem unterstützten der Förderverein des Alexander-von-Humboldt-Gymnasiums, die Caritas, der Jugendmigrationsdienst des Rhein-Sieg-Kreises und die Bürgerstiftung Bornheim durch Geld- und Sachspenden den Unterricht.