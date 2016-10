Bestnoten für Lehrerin Theresa Lammert

Bornheim (fes). Bestnoten für die Lehrerin - das kommt sicherlich nicht alle Tage vor. Still und heimlich hatten die Schüler des letztjährigen Abi-turjahrgangs am Alexander-von-Humboldt-Gymnasium (AvH) ihre Biologie- und Chemielehrerin Theresa Lammert für den renommierten "Deutschen Lehrerpreis - Unterricht innovativ" in der Kategorie "Schüler zeichnen Lehrer aus" nominiert.

Zur feierlichen Preisverleihung reiste die stolze Pädagogin vergangene Woche nach Berlin, wo sie im Hotel Stadtbad Oderberger am Prenzlauer Berg aus der Hand von TV-Moderatorin Dunja Hayali eine Urkunde und eine Glastrophäe in Empfang nahm.

Ausgelobt wird der Preis vom Deutschen Philologenverband und der Vodafone Stiftung Deutschland seit acht Jahren.

Damit zählt die 34-Jährige Pädagogin, die auch Beratungslehrerin der Oberstufe ist, zu den bundesweit 16 beliebtesten Lehrern, vier der prämierten Lehrer stammten aus NRW. 40 namhafte Juroren aus Wissenschaftlern und Pädagogen wählten aus den eingegangenen Nominierungen, an denen sich deutschlandweit 4.500 Schüler beteiligt hatten, die Preisträger aus.

Theresa Lammert, die aus der Nähe von Hildesheim stammt, in Hannover studierte und seit 2011 am AvH unterrichtet, freute sich "riesig" über diese Auszeichnung und sieht sich als Lehrerin "mit Leidenschaft": "Dadurch bekomme ich als Lehrerin attestiert, dass sich meine Schüler gut begleitet habe."

Dies bestätigen auch ihre Schüler. "Sie hat uns immer zugehört und allen sehr geholfen, auch über die Unterrichtszeiten hinaus", lobten der 18-jährige Fabian Fingerhut und die 19-jährige Nina Engels. Eine andere Schülermeinung lautete: "Ich habe in keinem anderen Unterricht eine solche Liebe zum Fach entwickelt."

Zudem stehe sie für einen "spannenden, lebensnahen Unterricht" gekennzeichnet durch großes Engagement, außergewöhnliche Lehrformen, eine transparente Bewertung und ein gesundes Maß an Selbstironie. Nicht zuletzt bleiben "schöne Erinnerungen an die gemeinsame Zeit, weil sie nicht nur eine kompetente Lehrerin ist, sondern auch als Mensch eine sehr soziale, kommunikative, und verständnisvolle Person." Auf die Idee Theresa Lammert zu nominieren kamen die beiden Schülerinnen Hanna Ganser und Lara Gassler. Schnell machte die Idee die Runde und die Mitschüler konnten rasch überzeugt werden, Lammert zu nominieren, die natürlich erst einmal von alledem nichts wusste. Erst auf dem Abiball im Frühjahr erfuhr sie von ihrer Nominierung. Theresa Lammert ist die bislang erste Lehrerin des Bornheimer Gymnasiums, der diese Ehrung zuteil wurde.



Ab sofort können Schüler Bewerbungen für die Wettbewerbsrunde 2017 einreichen. Weitere Informationen unter www.lehrerpreis.de www.facebook.com/lehrerpreis www.twitter.com/Lehrerpreis und www.youtube.com/user/Lehrerpreis .