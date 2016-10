Bornheim-Kardorf (fes). Liebe geht bekanntlich durch den Magen - oder wie es auf Italienisch heißt: "L'amore passa attraverso lo stomaco". Der Verein "Theater im Kloster" in Bornheim und Pina und Giovanni Conigliello aus dem Ristorante "Sängerheim" in Kardorf bieten am Mittwoch, 19., und Donnerstag 20. Oktober, einen kultur-kulunarischen italienischen Abend mit drei Gängen und drei Schauspielern in drei Akten an. Alessandro Grossi, Alina Rohde und Maria Shafit, Studierende und Absolventen der Alfterer Alanus Hochschule, werden Goldonis Commedia dell'arte "Mirandolina" präsentieren unter der Regie von Diana-Maria Breuer und der künstlerischen Mitarbeit von Michael Schwarzmann. Die temporeiche Komödie wurde bereits mehrfach erfolgreich im Hoftheater an der Alanus Hochschule aufgeführt.



Infos kompakt

Goldonis Commedia dell'arte "Mirandolina"

19. + 20. Oktober, 19.30 Uhr (Empfang 19 Uhr)

"Sängerheim", Travenstr. 19, Kardorf

Kosten: 42 Euro pro Person

(inkl. künstlerische Darbietungen, Sektempfang und Drei-Gang-Menü)

Vorbestellungen unter info@theater-im-kloster-bornheim.de oder Peter Nettekoven sen. E-Mail: p.nettekoven.senior@gmail.com 0172/ 9180486