Wallfahrt auf zwei Rädern

Alfter/Köln (fes). Unter dem Leitmotiv "reich beschenkt" mit dem Schwerpunkt "Barmherzigkeit" machten sich 25 Katholiken aus Alfter mit Pastor Rainald M. Ollig gemeinsam auf zur diesjährigen Fahrradwallfahrt zum Kölner Dom. Pastor Ollig freute sich, auch einige neue Gesichter zu sehen. Über mehrere Etappen, unter anderem mit einem Stopp an der Herseler St. Aegidius-Kirche, Rast an verschiedenen Wegekreuzen und die Rheinpromenade entlang erreichten die Wallfahrer am späten Nachmittag den Kölner Dom zur Pilgermesse. Die Besonderheit: Die Gläubigen konnten unter den Dreikönigsschrein gehen. Zurück ging es dann mit der Bahn. In Köln sammelte die Familie Palm aus Alfter mit ihrem Lkw die Fahrräder ein, die dann am Tag danach wieder abgeholt werden konnten.