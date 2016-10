Lernen in der Natur

In der friedlichen Naturlandschaft des Vorgebirges vertieften Flüchtlingskinder der Bornheimer Grundschule gemeinsam mit Elisabeth Reining (Mitte) und Carolin Heinrich ihre Deutschkenntnisse.

Bornheim-Brenig (fes). Eine schöne Sache: Gemeinsam mit der Naturpädagogin Elisabeth Reining konnten zehn Flüchtlingskinder auf der Schafweide im Umgang mit der Natur und den Tieren spielerisch ihren deutschen Wortschatz erweitern. Die Mädchen und Jungen, die an der Bornheimer Johann-Wallraf-Grundschule unterrichtet werden, konnten auf der Wiese toben und spielen, Schafe streicheln, die Natur entdecken oder ihr Stockbrot über offenem Feuer backen.Die Gruppe traf sich nach den Aktionstagen in der Natur noch einmal zum Filzen der Schafswolle in der Schule.

"Durch den Kontakt mit der Natur lernen die Kinder außerhalb der Schule neue Sprachelemente kennen und können diese in einem für sie ansprechenden Umfeld direkt ausprobieren", erläuterte Schulsozialarbeiterin Carolin Heinrich. Das Projekt wird vom kommunalen Integrationszentrum des Rhein-Sieg-Kreises finanziert.