Goethes Faust mit Happy End

Hardtberg (we). Zum 50-jährigen Schuljubiläum haben Schüler und Lehrer des Hardtberg-Gymnasiums eine Revue geschrieben. Die fußt auf Motiven von Goethes "Faust". Und zeigt humorig die Entwicklung der Schule. Verbunden mit der Hoffnung, dass es so gut weiter gehen möge, wie es die ersten 50 Jahre des Bestehens versprechen.

"Faust" Pit und "Meph" Lucas sind naturgemäß die Hauptakteure in dem Stück. Beide sind in der achten Klasse. Lucas will künftig versuchen, im Filmgeschäft schauspielerisch Fuß zu fassen. Er hat bereits in Werbefilmen mitgespielt. Und füllt seine Rolle als Fiesling glaubhaft aus. Eher unbedarft und lieb dagegen "Faust" Pit. Er beginnt das Stück mit dem Heintje-Sog "Mama". Pit hat früher schon in Schulstücken mitgespielt. 'Er will in der Theater-AG der Schule bleiben. Bei "Emil und die Detektive" hat er Spaß an der Theaterspielerei gefunden. Und seine "Mama" singt er mit soviel Schmelz in der Stimme, dass ihm jeder die Sehnsucht nach Mama fraglos abnimmt.

... und sie kriegen sich doch: In Abwandlung des Originals kommt der Faust in der gleichnamigen Revue der Theater-AG des Hardtberg-Gymnasiums zum Ziel. Und bekommt sein Mädchen. Und somit die Erfüllung des Lebens.

"Wir haben uns mit Goethes Faust beschäftigt, weil der in der nächsten Abi-Prüfung thematisiert wird", erzählt Deutsch-Lehrerin Hilde Borchardt. Doch die Handlung weicht schon vom Goethe-Werk ab: Sicherlich geht's wie häufig bei Klassikern um den Sinn des Lebens. Oder auch um die Gier nach Erfüllung. Aber im Mittelpunkt steht doch die Entwicklung des Hardtberg-Gymnasiums. Ab geht's auf die Zeitreise:

"Was ein Gewusel hier", ruft einer bei der Generalprobe. Zu den Klängen der Raumpatrouille kommen nicht etwa die Ex-Helden um Commander McLane, sondern die Helden der Neuzeit auf die Bühne: Humorig wandern die Jahrzehnte per Video an den Zuschauern vorbei. 1966 betritt der kleine Faust zum ersten Mal seine neue Schule, unter Tränen. 50 Jahre später ist Faust selbst Lehrer an der Schule und beseelt von dem Wunsch, das Leben zu begreifen. Da kommt Meph auf ihn zu. Und verspricht ihm das Blaue vom Himmel. Er will Faust die Liebe zur Schule vermitteln. Und verlangt dafür eine Riesentorte. Faust lässt sich darauf ein und die beiden gehen auf eine skurrile Reise. Durch die Schulvergangenheit. Hexen spielen mit, anmutige Tänzer, aparte Französinnen. Und der Gott der Bürokratie. Ob das die Schulleitung sein soll?

"Die Schüler haben mit geschrieben", sagt das Lehrerinnentrio, das die ganze Revue gemeinsam mit der Theater-AG gestaltet hat. Zweimal wird es bei den Jubiläumsfeierlichkeiten der Schule aufgeführt. Eine bunte Reise durch die Vergangenheit. Hin in eine hoffnungsvolle Zukunft. Und das ist es, was bleibt: Faust und seinem Liebchen ein erfülltes Leben. Und der Schule, ihren Lehrern und Schülern weiterhin alles Gute. Und ein gedeihliches Miteinander.