"Extra-Geld" für Nachwuchs-Federballer

Beuel (hm). Über zwei schöne Spenden über insgesamt 8.382,40 € konnte sich Roland Maywald als Vorsitzender des Beueler Badminton-Vereins freuen Susanne Frings, Geschäftsführerin der "Stiftung Sport der Sparkasse in Bonn" und Tim Achtermeyer waren zum Heimspiel der Bundesliga-Mannschaft gegen Bischmisheim gekommen, um symbolisch einen übergroßen Scheck über 7.300 € zu überreichen.

Das Geld fließt beim in den Jugend-Leistungssport und trifft damit genau das Ziel der 1988 gegründeten Sport-Stiftung, die "systematisch und nachhaltig die Bedingungen für den Leistungssport in Bonn zu verbessern will. Sie fördert mit jährlich ca. 150.000 Euro begabte Nachwuchssportler aus zahlreichen Sportvereinen.

Damit nicht genug. Weitere exakt 1082,40 Euro als "Laufspende" stammten vom Verein "Bonn läuft" und ist Erlös des siebten Bonner Nachtlaufs.

Seit einiger Zeit wird in Beuel ein altersgerechtes Training für eine Kindergartengruppe angeboten, "und genau für diese Jungen und Mädchen ist das Geld bestimmt", sagte Robert Müller, der in der Badminton-Akademie Bonn-Beuel (B.A.B.B.) den Bereich Organisation leitet und sich um die U9-Spieler kümmert.

Finanziert wird vor allem die Beschäftigung von Trainern und Übungsleitern sowie der Erwerb von Sportgeräten, die unmittelbar zur Ausübung der jeweiligen Sportart erforderlich sind. Gemeinsam mit der Spendenverdopplung der Sparkasse KölnBonn erhielten fünf geförderte Vereine über den Stadtsportbund Bonn in diesem Jahr eine Gesamtspende von 10.824 Euro. Gefördert werden erstmals Kooperationen zwischen Kindergärten und Sportvereinen, um eine bewegungsorientierte Betreuung in den Kitas zu verbessern oder auszubauen. Von Beginn an unterstützt der Bonner Nachtlauf Sportinitiativen der Stadt Bonn. Seit 2014 unterstützt auch die Sparkasse KölnBonn den Charity-Gedanken und verdoppelt die von den Läufern erzielte Spendensumme.