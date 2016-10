111 Jahre aktiv und jeck

Ramersdorf (hm). Mit einem Empfang in der Schloss-Kommende Ramersdorf wurde der jecke 111. Geburtstag des DK Grün Weiß Ramersdorf gebührend gefeiert und das Jubeljahr abgeschlossen. Die Idee, ein Damenkomitee zu gründen, kam den Ramersdorferinnen Hannchen Winterscheid, Margarete Bennerscheidt und Rosa Lütz im Herbst 1905 beim Äpfel- und Birnen schälten. Ihr Entschluss stand fest: Wir gründen Damenkomitee und feiern 1906 Wieverfastelovebd! Der Grund, warum sie als Vereinsfarben Grün Weiß wählten, ist nicht überliefert, könnte aber daher kommen, dass die Gründerinnen in weißen Schürzen grüne Apfel geschält haben.

Von 1905 bis 1929 wurden die jecken Wiever von Hannchen Winterscheid angeführt. Nach 24 Jahren erfolgreichen Jahren gab sie ihr Amt an Maria Schauer ab, die das Komitee 40 Jahre lang streng aber erfolgreich führte. Auf ihren Wunsch hin wurde 1969 ihre Großnichte, Marga Wesseling, zur dritten Präsidentin gewählt. 2001 übergab sie das Amt 2001 an ihre Tochter, Heike Schoroth.

Heute zählt das Damenkomitee 18 Aktive zwischen 17 und 72 Jahren. Marga Wesseling ist immer noch auf die sieben ehemaligen LiKüRa-Prinzessinnen stolz, die aus dem Komitee gewählt wurden, darunter Enkelin Diana Schoroth, die 2003 zum letzten Mal das Krönchen trug.

Dass das Damenkomitee in 111 Jahren von nur vier Präsidentinnen geleitet wurde, ist außergewöhnlich und spricht für Harmonie, Einigkeit und Spaß an der Freud. Beibehalten haben die Mädels die Kaffee-Klatsch-Sitzungen an Weiberfastnacht, denen allgemein vor Jahren das Aus drohte. Die in Ramersdorf verwurzelten Grün-Weißen blieben ihrer Linie treu und bieten jährlich, so auch wieder am 14. Januar 2017, mit eigenen Kräften mehr als vier Stunden non stop Sketche, Tänze, Ballett sowie Comedy und produzieren jede Menge Stimmung bei Kaffee, Kuchen und kalter Küche. Als erstes Damenkomitee eröffnen sie traditionsgemäß im Pfarrsaal von St. Gallus den Reigen der rechtsrheinischen Weibersitzungen.

Bodenständiger Karneval heißt in Ramersdorf: Mutter und Tochter, Geschwister und sogar Großmutter und Enkel gehen "in die Bütt". Das ist aber nicht alles. Die Teilnahme am LiKüRa Zug als Fußgruppe ist heute noch immer noch ein Muss, verbunden mit dem Schneidern eigener Kostüme, passend zum jeweils ausgewählten Motto. Ebenso das Reibekuchenbacken am ersten Oktoberwochenende, wenn zwei Zentner Kartoffeln gerieben werden und Ramersdorf bewirtet wird. Jetzt zum Empfang wurde die Remise der Kommende zum Hotspot des rechtsrheinischen Brauchtums, dem Fastelovend. Beim mehr als 45 Minuten dauernden Defilee gratulierten Vorstände von Festkomitees, Karnevalsgruppierungen, Kommunalpolitiker, Vertreter der Wirtschaft, der Banken und Ortsvereine den Mädels zum jecken Geburtstag.

In seiner Laudatio ließ Paul Klein, ehemaliger Vorsitzender des LiKüRa Festausschusses, die 111 Jahre Revue passieren, bescheinigte den Karnevalistinnen als drittältestes Damenkomitee Beuels "alt an Jahren aber im Herzen jung geblieben zu sein" und spielte damit auf den aktiven Nachwuchs an, der Hoffnung auf den Erhalt alter Traditionen macht.