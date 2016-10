S13: Es kann losgehen!

Beuel (we). Die S13 von Troisdorf bis Oberkassel wird eine Streckenlänge von rund 13 Kilometern haben. Die Deutsche Bahn hat schon damit begonnen, Umweltmaßnahmen als Ausgleich für die Umweltschäden durch die Bautätigkeit einzuleiten, um die Strecke ökologisch aufzuwerten.

Betroffen ist erst einmal das ehemalige Degussagelände an der Gerhardstraße in Vilich. Hier wird der Bahnübergang im Mai 2017 still gelegt. Ein dort befindlicher Abwasserkanal ist zu verlegen. Und eine Unterführung wird gebaut. Die Straße macht dann einen Knick. Die Warterei vor der Schranke an der Gartenstraße hat ein Ende. Weil die Straße eine andere Führung erhält.

Das ehemalige Degussa-Gelände, eine vormalige Kiesgrube, hat die Bahn in einen Raum zur Steigerung der Artenvielfalt umgewidmet. 5 Teiche sind vorhanden. Anstelle der vormaligen Ödnis sind jetzt auf 10.000 Quadratmetern Kreuzkröte, Wechselkröte und Zauneidechsen hier Zuhause. Und Libellenlaich sowie Molche.

Die B 56 wird im Ortsbereich Vilich zeitweise verlegt. Der Haltepunkt zum Umsteigebahnhof ausgeweitet. Dazu wird die Bahntrasse abgesenkt. Und die Umsteige erhält zwei Ebenen. Das aber gehört nicht zu den Ausgleichs-, sondern schon zu den Baumaßnahmen.

In der Nähe zum Vilicher Bach ist ein Zauneidechsenkorridor entstanden. Der ist rund 1,3 Kilometer lang. Der dort verlaufende Wirtschaftsweg ist bereits verlegt. Die Zauneidechsen haben nunmehr Platz zum Verstecken, Raum zum Fortpflanzen und zum Leben. Naturnahe Räume gibt es in unseren Kulturlandschaften nicht mehr. Also dient der Fauna die Bahnböschung als Ersatz.

Der Vilicher Bach wird ab 2017 aus seinem jetzigen Betonbett befreit. Und mit Kopfweiden und Streuobstwiesen aufgewertet. Eine regelgerechte Renaturierung ist nicht möglich. Aber doch eine deutliche ökologische Aufwertung.

In den nächsten Wochen beginnt die Rodung von bepflanzten Flächen entlang der Bahntrasse. Dies ist erforderlich, weil die neue Bahntrasse breiter ist als die bisherige.

Achim Baumgartner vom BUND ist mit den bisherigen Maßnahmen von Bahn und Stadt bei der Erhaltung der Artenvielfalt zufrieden, will aber weiter am Ball bleiben, um eventuelle Fallstricke frühzeitig zu erkennen. All diese Maßnahmen sollen ausgleichen, was die Bautätigkeit der S 13 kaputt macht an ökologischer Vielfalt. Unabhängig davon verspricht der Neubau der Trasse mit der Weiterführung der S 13 von Troisdorf nach Oberkassel eine erhebliche Verbesserung der Lebensqualität. Bisher ausgegrenzte Flächen werden an den Flughafen angeschlossen. Im Zuge der Baumaßnahmen werden einige neue Haltepunkte geschaffen, einige neue Brücken gebaut.

Insgesamt ist das Projekt 500 Millionen Euro schwer. Es wird getragen von Bahn und Land. Unterstützt vom Bund, soll die Strecke 2026 bis Beuel reichen. 2028 wird Oberkassel erreicht. Dann werden die S-Bahn-Züge im 20-Minuten-Takt verkehren.

33 Millionen Euro jährlich werden verbaut. Viel rascher ginge es auch bei der Bereitstellung von noch mehr Geld nicht, weil die Strecke stark befahren ist - Güterverkehr Genua - Rotterdam - und die Naturschutz- und Baumaßnahmen großenteils bei laufendem Betrieb vonstatten gehen. Bereits 1997 erfolgte die Vorplanung für die S 13. 2003 wurde das Planfeststellungsverfahren eingeleitet. 2013 erfolgte dann das letzte Planänderungsverfahren. Ende 2014 war dann die Finanzierung gesichtet. Und jetzt, respektive 2017: Jetzt geht's endlich los.

Die Deutsche Bahn hat im Internet eine eindrucksvolle Simulation aufgelegt. Wer Spaß daran hat, sich die künftige Streckenführung anzusehen und schon mal virtuell die S 13 nutzen möchte, schaue im Netz auf die Seite http://bauprojekte.deutschebahn.com/p/s13. Da findet man neben vielen Informationen zur S 13 eine 3-D-Animation.