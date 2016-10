Bonn wächst dynamisch

Bonn (who). "Die Bundesstadt ist weiterhin die wirtschaftsstärkste Stadt in NRW", sagte Oberbürgermeister Ashok Sridharan, als er gemeinsam mit Wirtschaftsförderin Victoria Applebe und ihrem Mitarbeiter Matthias Schönert den aktuellen Wirtschaftsbericht vorstellte. Denn, gemessen am Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigem, habe Bonn mit rd. 99.500 Euro pro Erwerbstätigem die höchste Produktivität.

Mit einem Plus von rd. 2.000 Beschäftigten, insgesamt 165.617 Beschäftigte, sowie einem Zuwachs von gut 4.800 Einwohnern, wovon insgesamt 318.809 als Bonner gezählt werden, erreicht die Bundesstadt neue Höchststände. Von den Beschäftigten sind 91,5 Prozent im Dienstleistungssektor tätig. Dazu hat die Stadt Bonn vielfältige Initiativen ergriffen, um die wirtschaftliche Zukunft zu sichern und weiter auszubauen, sagte der OB.

"Ich bin froh, dass beim Bonn/Berlin-Thema ein enger Schulterschluss mit der ganzen Region gelungen ist. Mit dem im Juli 2016 verabschiedeten Positionspapier ,Bundesstadt Bonn - Kompetenzzentrum für Deutschland' hat die Region Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler klare Stellung zur Bonn/Berlin-Diskussion bezogen", sagte Sridharan, der vor dem Hintergrund des ausgeprägten Profils von Bonn als IT-Stadt sprach. So habe man z.B. das Projekt "Digitales Bonn" gemeinsam mit den wirtschaftlichen Akteuren und Persönlichkeiten auf die Beine gestellt und damit zur Stärkung dieses wichtigen Zukunftsbereichs zum Wohle Bonns beigetragen.

Während bei den Existenzgründungen insgesamt ein Rückgang von ca. zwei Prozent zu verzeichnen ist, werden die größten Zuwächse in der privaten Dienstleistungsbranche gezählt, hier vor allem bei den Freien Berufen. "Im letzten Jahr haben unsere Berater insgesamt 873 Anliegen und Vorhaben von und für Unternehmen betreut", sagte Wirtschaftsförderin Applebe, was eine deutliche Steigerung gegenüber den Vorjahreszahlen zeige. So wurden u.a. neue Produktlinien entwickelt, wie z.B. der vor 45 Jahren entwickelte Bonner "Kussmund" modernisiert und wiederbelebt, was eine positive Resonanz erfahren habe. "Damit wollen wir Bonns Image als sympathische, lebendige und gastfreundliche Stadt fördern", erläuterte Applebe die Aktivitäten vom Amt für Wirtschaftsförderung, Liegenschaften und Tourismus.

Bonn als attraktiven Wohnstandort belegten die Zahlen des Bevölkerungswachstums. Laut Zensus des Statistischen Landesamts NRW gab es 2014 insgesamt 313.958 Bürger in Bonn. Nach der Fortschreibung sind es mittlerweile 318.809 Bürger, die in Bonn leben, was einen Zuwachs von 1,5 Prozent oder ca. 4.300 Einwohner ausmacht. Laut Landesamt wird die Bevölkerung bis 2040 um 12,1 Prozent auf dann knapp 350.000 Bewohner anwachsen.