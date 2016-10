Der Jubiläums-Talk

Bonn (red). Als im August 2012 der Bonner Wirtschaftstalk aus der Taufe gehoben wurde, war sein Erfolg nicht abzusehen. Doch die Reihe spannender Wirtschaftsthemen und Diskutanten reißt nicht ab, die Besucherzahlen wachsen kontinuierlich und so wird am 19. Oktober bereits die 25. Podiumsdiskussion stattfinden. Passenderweise unter der Überschrift "Bonn und munter" - "Gesundheitsstandort Region Bonn".

Die Gesundheitswirtschaft hat sich zu einem der zentralen Sektoren der Bonner Wirtschaftsstruktur entwickelt. Jeder sechste Arbeitnehmer in Bonn ist in einem Gesundheitsberuf tätig. Es gibt etwa 1.600 Gesundheitsunternehmen, allein mehr als 20 Krankenhäuser, Fachambulanzen und Tageskliniken am Standort. Hinzu kommt die hohe Dichte an medizinischen Forschungseinrichtungen sowie an gesundheitsorientierten Behörden, Verbänden und Stiftungen. Und so zählt Bonn inzwischen zu den bedeutendsten Gesundheitszentren Deutschlands und genießt auch international einen hervorragenden Ruf.

Über die vielen Facetten des Gesundheitsstandorts, die Chancen aber auch die Herausforderungen, die sich daraus ergeben, wird - moderiert von Dr. Angela Maas - eine Runde renommierter Experten diskutieren: Barbara Steffens, Ministerin für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter des Landes Nordrhein-Westfalen, Ludger Greulich, Vorsitzender des Vorstands der LVR-Klinik Bonn, Prof. Dr. med. Thomas Gasser, Geschäftsführer der Beta Klinik - Internationale Privat Klinik sowie Prof. Dr. Wolfgang Goetzke, Direktor des gewi-Institut für Gesundheitswirtschaft e. V.

Der Bonner Wirtschaftstalks wird getragen von Sparkasse KölnBonn, Stadtwerke Bonn, Energie und Wasser und IHK Bonn/Rhein-Sieg.

Leser von SCHAUFENSTER / BLICKPUNKT können live im Publikum beim 25. Bonner Wirtschaftstalk dabei sein. Und so geht's: Schreiben Sie eine E-Mail mit dem Betreff "Wirtschaftstalk" an die Adresse service@schaufenster-bonn.de oder nutzen Sie die Möglichkeit der kostenlosen Anmeldung auf der Seite www.bonner-wirtschaftstalk.de. Nicht verpassen: Der Einsendeschluss ist am Freitag, 14. Oktober.

Bonner Wirtschaftstalk

Mittwoch, 19. Oktober, 19 Uhr

Veranstaltungsort:

Bundeskunsthalle

Friedrich-Ebert-Alle 4 53119 Bonn

Kostenlose Anmeldung:

service@schaufenster-bonn.de

und auf www.bonner-wirtschaftstalk.de