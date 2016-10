Urkunden vom Minister überreicht

Rhein-Sieg-Kreis. Die nordrhein-westfälischen Fleischerhandwerksbetriebe bieten den Verbrauchern eine außerordentlich große Produktvielfalt, beste Qualität, wohnortnahe Versorgung sowie Ausbildungs- und viele Arbeitsplätze. Deshalb hat das Ministerium Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucher-schutz des Landes Nordrhein-Westfalen gemeinsam mit den nordrhein-westfälischen Bäckerverbänden und dem Fleischerverband NRW den Preis für ausgezeichnete Qualität ins Leben gerufen. Mit dem Preis "Meister.Werk.NRW" würdigt es inhabergeführte Handwerksbetriebe, die sich in herausragender Weise für die Qualität ihrer Produkte einsetzen und sich darüber hinaus auch ihrer Verantwortung als Arbeitgeber besonders bewusst sind. Diese Verbindung von hoher Produktqualität und verantwortungsbewusster Betriebsführung wird mit dem Preis honoriert. Preisträger in diesem Jahr sind unter anderem die Metzgerei H.P. Wingen aus Bonn, die Wingen GmbH aus Alfter und Werners Metzgerei aus Bad Honnef. In einer feierlichen Veranstaltung in Düsseldorf verlieh Minister Johannes Remmel den Vertretern der Metzgereien die Auszeichnung.

Foto: MKULNV/Yavuz Arslan Minister Johannes Remmel (li.) und Landesinnungsmeister Emil Müller (re.) überreichten die Urkunde an Eva-Maria Wingen, Heinz Wingen, Regina Werle, Heinz- Peter Wingen, Christian Stürmer, Sabrina Stürmer mit Sohn Moritz.