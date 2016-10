Landluft schnuppern in der City

Bonn (who). Von Donnerstag, 6. Oktober, bis einschließlich Samstag, 8. Oktober, kann man inmitten der Stadt richtige Landluft schnuppern. Denn der Rheinische Landwirtschafts-Verband (RLV), das Forum Moderne Landwirtschaft und 28 weitere Partner der Region verwandeln den Bonner Münsterplatz in einen ErlebnisBauernhof für Groß und Klein.

Auf die ganze Familie und alle sonstigen Interessierten wartet ein tolles Programm zum Fühlen, Schmecken, Riechen und mehr. Auf über 2.500 m² gibt es an allen drei Tagen von 10 bis 18 Uhr Landwirtschaft "zum Anfassen", denn bei seinem Besuch ist man ist ganz nahe dran. So überrascht u.a. Starkoch Markus Haxter beim Live-Cooking von regionalen und saisonalen Zutaten mit kleinen Häppchen. Die rheinischen Landfrauen und die Landjugend laden ein zur "Schnippeldisko", bei der u.a. alles "unters Messer" kommt, was sonst nicht in den Handel käme, weil es zu klein oder zu krumm ist - aber trotzdem herrlich schmeckt.

Leckere Kostproben gibt's von den verschiedensten Apfel- und Tomatensorten, die man z.T. gar nicht mehr kennt, es wird die Vielfalt von Kartoffeln gezeigt und erklärt und es wird demonstriert, wie man aus Zuckerrüben unseren Zucker macht. Die BLE informiert über die Initiative "Zu gut für die Tonne" und gegen Lebensmittelverschwendung, denn jedes Jahr werden z.B. 82 kg/Bürger essbare Lebensmittel vernichtet, weil sie nicht den Normen entsprechen.

Die Kinder kennen vielfach die "Kuh Lotte" aus ihren sportlichen Bewegungspausen. Natürlich ist sie auch vor Ort und bietet einen Talk über Milch an. Bei den verschiedenen Mitmachaktionen, wie z.B. Butter schütteln oder Getreide mahlen, kann man der Erzeugung der Lebensmittel auf die Spur gehen und des "Selbsterzeugte" mit nach Hause nehmen. Kindgerechte Führungen und Infostände runden das Angebot ab.

Aber was wäre ein Landwirt ohne Tiere und Technik, ohne die man heutzutage gar nicht mehr auskommt. So sind auf dem Münsterplatz-Bauernhof lebende Kälbchen und Schweine zum Angucken und Streicheln sowie Küken und eine Brutmaschine. Die großen Tiere sind im Schweine- und Kuhmobil zu finden, die Einblicke in die Ställe bieten. Darüber hinaus kann man den Bienen bei ihrer Arbeit und am Bienenstock zusehen. Interessanter für Technik-Interessierte sind die ausgestellten Trecker, Grubber und Sämaschinen - Landtechnik, die begeistert und bei der sowohl die Großen wie die Kleinen voll auf ihre Kosten kommen.

Und sowohl bei der Tierhaltung, der Pflanzenproduktion, der Nachhaltigkeit als auch den Verbraucherthemen ist Nachfragen und der Dialog ausdrücklich erwünscht. Denn für alle Fragen stehen den großen und kleinen Besuchern die AgrarScouts Rede und Antwort. Und die wissen, wovon sie reden, denn die AgrarScouts sind allesamt Landwirte, agrarwissenschaftliche Studenten, Berater oder Mitarbeiter von Unternehmen der Agrarbranche und ermöglichen, gemeinsam mit den Tieren und Maschinen, einen authentischen Blick in die landwirtschaftliche Welt.

"Wir freuen uns gemeinsam mit unseren Partnern darauf, den Bonnern und Besuchern an den drei Tagen des ErlebnisBauernhof die regionale und moderne Landwirtschaft in anschaulicher Weise zeigen zu können und freuen uns auf viele Besucher", sagte RLV-Präsident Bernhard Conzen, der gemeinsam mit Ferdi Völzgen vom gleichnamigen Obsthof vorstellte. Die Eltern von Ferdi Völzgen hatten übrigens ihre Felder auf dem heutigen Gelände der ehemaligen Bundesgartenschau in der Rheinaue. Auf dem ErlebnisBauernhof stellt Völzgen, der seine Obsterzeugnisse auf dem Obsthof in Plittersdorf vermarktet, am Stand des Provinzialverbands Rheinischer Obst- und Gemüsebauern, einige Sorten bei der Apfel- und Birnenverkostung vor. Darüber hinaus wird dort gezeigt, wie man Sauerkraut früher herstellte, wobei der Nachwuchs gerne selbst "Hand anlegen" kann und den frisch gehobelten Weißkohl stampfen kann.

Ein Tipp für Gartenbesitzer: am Freitag und Samstag kann man am Stand der Landwirtschaftskammer NRW kostenlos seine Gartenerde vor Ort zwischen 14 und 16 Uhr testen lassen. Dazu sind etwa 100 bis 200 g Boden mitbringen.