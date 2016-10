Wer gewinnt die Beethoven-Oscars?

Bonn (who). Auch in diesem Jahr freuen sich die Bürger für Beethoven wieder über eine gestiegene Teilnehmerzahl beim Schaufensterwettbewerb 2016, der anlässlich des 16. Beethovenfestes stattfindet. Dem diesjährigen Aufruf sind nicht nur Geschäfte aus der Innenstadt gefolgt. Erfreulicherweise waren auch Unternehmen aus Beuel, Endenich, Duisdorf, Röttgen oder Bad Godesberg mit dabei, die ihre Fenster passend zum diesjährigen Motto "Revolution" fantasievoll und mit viel Liebe zum Detail herausgeputzt haben. "Die Geschäftsleute haben wieder mit großem Einsatz und oft mit einer guten Portion Humor dekoriert", berichtet Projektleiterin Eva Schmelmer von den Bürgern für Beethoven. So hatte die Jury wieder einmal die Qual der Wahl. In einer ersten Wettbewerbsrunde wurden diese acht Fenster ausgewählt, aus denen die drei von den Bürgern für Beethoven gestifteten "Beethoven-Oscars" in Gold, Silber und Bronze verliehen werden. Teilnahme bis zum 12. Oktober!