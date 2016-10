SPORT kompakt

- Handball: Für Handball-Regionalligist HSG Rheinbach/Wormersdorf steht am Samstag das Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach auf dem Plan. Konkurrent TSV Bonn rrh. tritt Sonntagnachmittag ab 16 Uhr beim VfB Homberg an. Oberligist HSG Geislar-Oberkassel bestreitet Samstag (18 Uhr) sein Heimspiel gegen den TuS Derschlag. In der Verbandsliga erwartet die SG Ollheim-Straßfeld am Sonntag ab 18 Uhr den TuS Opladen. Die Zweitvertretung der HSG Rheinbach/Wormersdorf fährt dagegen zum Dünnwalder TV.

Damen: Die Oberligadamen der TSV Bonn rrh. haben am Samstag ab 19:30 Uhr gegen den TuS Königsdorf Heimrecht. Verbandsligist Godesberger TV spielt Samstag auswärts beim SSV Nümbrecht. Die TSV Bonn rrh. 2 spielt Samstag ab 15:30 Uhr in eigener Halle gegen den MTV Köln. Landesligist SG Ollheim-Straßfeld tritt ebenfalls vor eigenem Publikum gegen den HV Erftstadt an (Sonntag, 16 Uhr).

- Basketball: Die Regionalliga-Basketballer der Telekom Baskets Bonn 2 spielen am Samstag ab 16:30 Uhr im Ausbildungszentrum des Telekom Dome gegen die Giants Düsseldorf. Die 2.Regionalliga pausiert bis zum 29. Oktober.

- Volleyball: Um 17 Uhr schlagen die Regionalliga-Damen der SSF Fortuna Bonn bei der SG Werth/Bocholt auf. Zwei Stunden später starten die Drittliga-Herren der SSF Fortuna mit dem Heimspiel gegen den Post Telekom SV Aachen in der Hardtberghalle in die neue Saison.