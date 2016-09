Erster Schritt in die berufliche Zukunft

Rhein-Sieg-Kreis (dwo). "Es gibt eine sehr gute Auswahl an Lehrstellen", stellte Troisdorfs Bürgermeister Klaus-Werner Jablonski bei der Eröffnung der Berufsstarterbörse "Talente im Dialog" fest. "Hier lässt sich erfahren, welche Möglichkeiten ihr habt". Mit rund 1.500 Jugendlichen war die Veranstaltung, die die Regionalagentur Bonn/Rhein-Sieg in der Stadthalle Troisdorf organisierte, ein phänomenaler Erfolg.

Der Nachwuchs nutzte die Gelegenheit, mit den Unternehmen und Institutionen vor Ort direkt ins Gespräch zu kommen. "Eine qualifizierte Ausbildung ist der erste Schritt in eine erfolgreiche berufliche Zukunft", äußerte Landrat Sebastian Schuster auf der Bühne. "Deshalb gilt es, sich frühzeitig zu informieren und diverse Optionen zu prüfen. Das kann ein dualer Ausbildungsberuf in einem Unternehmen sein, ebenso wie ein duales Studium oder eine Ausbildung in einer der Fachschulen, zum Beispiel für Pflegeberufe". Aber nicht nur der Andrang der Besucher war immens, schon seit Anfang Mai war das Standkontingent in der Halle erschöpft.

Insgesamt 78 Aussteller, vom Abwasserbetrieb Troisdorf über Siegwerk Druckfarben bis zur Zurich-Gruppe, bemühten sich um einen Platz auf der Börse. Schließlich brauchen die verschiedenen Branchen dringend gute Nachwuchskräfte. Unter ihnen befand sich auch der Hauptsponsor, die Kreissparkasse Köln, die gemeinsam mit der Kreishandwerkerschaft Bonn/Rhein-Sieg, der Industrie- und Handelskammer Bonn/Rhein-Sieg, dem Rhein-Sieg-Kreis und den Wirtschaftsförderungen der Städte Hennef, Lohmar, Sankt Augustin, Siegburg und Troisdorf, Sorge trugen, die "Talente im Dialog" auszurichten. Das ist sichtbar gelungen, denn von den 102 weiterführenden Schulen in der Region kamen zahlreiche Interessenten, die sich nicht nur um Auskünfte bemühten, sondern ferner um Praktika in den Firmen. Es ist klar, dass die fünfte Berufsstarterbörse nicht die letzte sein wird, sondern im nächsten Jahr eine Neuauflage erfährt.