Drei auf einen Schlag

Pützchen (hm). Beim Tag der offenen Tür in der OGS Marktschule war richtig was los und alle gut beschäftigt.

Eingeladen hatte die Grundschule die Familien aus dem Einzugsgebiet der Schule, deren Kinder im nächsten Jahr eingeschult werden, der Förderverein selbst, dems gelungen war eine Lernküche zu organisieren und BONN ORANGE, die für die jährliche Aktion PICCOBELLO fleißige Helfer suchte, die "den Dreck wegräumen". Davon gab es nach "Pützchens Markt" reichlich vor der Haustür auf den Marktwiesen. Es lohnte sich, da der Unrat nicht zu übersehen war. Jetzt kann auf dem Jahrmarktgelände wieder richtig gekickt werden.

Den Schulscouts war es schließlich vorbehalten die Kindergartenkinder durch die Schule zu führen, damit sie sich über ihre neue Schule informieren konnten.

Der Förderverein "För de Pänz" machte seinem Namen und seinen Leitlinien alle Ehre. Zufällig hatten sie erfahren, dass im kath. Kindergarten in Vilich Küchenmöbel sowie ein Kühlschrank auf dem Lager schlummerte. Was lag da näher, als diese mit Herd, Spüle, Arbeitsplatte und einer Grundausstattung zu ergänzen. Das benötigte "Kleingeld" sammelte der Förderverein bei den Eltern und mit einer Spende der Telekom waren die benötigten 1.500 EUR schnell zusammen.

Die reine Lehr- und Unterrichtsküche, in der noch mit der Hand gespült wird, soll von allen Klassen genutzt werden. Für die Nachmittage ist eine Koch AG geplant, die sich mit Sicherheit für die Weihnachtsbäckerei etwas einfallen lässt.