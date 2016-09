Tambourcorps Oberkassel "rockt" die Eifel

Oberkassel (hm). "Einfach grandios!" Anders lässt sich die überaus erfolgreiche Teilnahme des Tambourcorps Grün-Weiss 1950 Bonn-Oberkassel e. V. am Kreistambourfest in Schleiden-Oberhausen nicht beschreiben.

Kehrten Oberkasseler schon vor 5 Jahren reich prämiert aus der Eifel zurück, so setzten sie diesmal noch einen drauf: In fast sämtlichen Wettbewerben errangen die Grün-Weissen die vordersten Ränge!

In den Einzelwertungen belegten Stephan Käufer (Flöte), Tim Kurzmann (Trommel), Martin Wollenschein (Lyra), Yannic Burtscher (Becken) sowie Marc Rosbach (Stabführer) jeweils den 1. Platz. Eric Sommer (Pauke) und Phillip Fritzsche (Lyra) rundeten dieses tolle Ergebnis mit jeweils dem 2. Platz ab.

Und auch das gesamte Corps überzeugte mit gekonntem klingendem Spiel und zackigem Marschieren nicht nur die Jury, sondern auch die vielen anderen Spielleute der rund 25 teilnehmenden Vereine sowie die vielen Gäste, die begeistert Applaus spendeten.: Jeweils ein 1. Platz für den Einmarsch, die Festzugswertung und den Vortrag des "Sternenbanner" beim Wertungsspiel in der Marschklasse. Diese tollen Leistungen wurden zudem mit dem 1. Platz in der Gesamtwertung und dem erneuten Gewinn des Karl-Schneider-Gedächtnispokals belohnt.

An eine derartige Flut von Ehrungen und Pokalen konnten sich selbst die als Fanclub mitgereisten "alten Hasen" des Vereins, der im vergangenen Jahr sein 65. Jubiläum feierte und auf viele, viele Erfolge zurückblicken kann, kaum erinnern. Dass danach kräftig gefeiert und manches Ständchen zum Besten gegeben wurde, versteht sich von selbst.

Mit diesen tollen Erfolgen wird eine lange und intensive Vorbereitung auf diesen Wettstreit belohnt. Sie sind auch ein Ergebnis der fundierten Ausbildung unter der Leitung des Tambourmajors Marc Rosbach und seiner ihn unterstützenden Ausbilder sowie einer gelebten Kameradschaft im Verein.