Diese Spenden brachten Spaß und Freude

Pützchen (hm). Zwar noch nicht seit über 600 Jahren, jedoch seit 1958 gibt es den so genannten "Tag der Heim- und Waisenkinder" den drei Bonner Schausteller, Karl Hölzgen, Andreas Heinrichs und Hermann Fellerhoff, mit ihrer Initiative ins Leben gerufen hatten.

Die Idee und der Name zur Initiative entstand den Umständen, dass der Zweite Weltkrieg auch in Bonn viele junge Frauen zu Witwen und zahlreiche Kinder zu Waisen gemacht hatte, die dem bunten Treiben auf dem Jahrmarkt Pützchen nur aus der Ferne zuschauen durften. Im Jahre 1958 wurde diesen Kindern erstmals ein Rundgang ermöglicht, bei dem ihnen schon damals die Fahrgeschäfte kostenlos zur Verfügung standen.

Im Laufe der Zeit ist er zu einer schönen Tradition und die Initiative zum Verein zur Förderung von Alten, Behinderten, Kindern und Waisen auf Pützchens Markt e.V. geworden, dem aktuell der Schausteller Peter Barth vorsteht. Daneben unterstützt der Verein in nicht unerheblichem Umfang soziale Einrichtungen und Organisationen aus Beuel und Umgebung.

Geändert hat sich in den 58 Jahren wenig, bis auf die Verlegung des Tages von Dienstag auf Montag.

Dort, wo in Pützchen alles seinen Ursprung nahm trafen sich in diesem Jahr zum 59. Mal 642 vom Schicksal nicht begünstigte Kinder, Behinderte und Senioren aus 19 sozialen Einrichtungen zu einem Bummel über das Jahrmarktgelände. Begleitet wurden sie von 227 Betreuern, die mit Ihren Transportern sternförmig die Parkplätze zum Adelheidisbrunnen anfuhren.

Der Rundgang, dieser auf Deutschlands Volksfesten einmaligen Aktion, wurde traditionell durch eine Sammlung, die die Schausteller alljährlich im Kollegenkreis durchführen, finanziert.

Peter Barth, der mit den Ehrenamtlichen auf Tour war, sah ausschließlich glückliche und zufriedene Gesichter. Aber nicht nur die Kinder genossen diesen Tag, sondern auch die Schausteller haben ihre Freude daran, dass sie den Kindern etwas zurückgeben konnten.

Bei diesem besonderen Kirmesbummel, wurde an den Fahrgeschäften eigens nur für Gäste dieser Aktion die Türen geöffnet und bei Bedarf auch mit verringerter Geschwindigkeit gefahren. Je nach Schweregrad der teilnehmenden behinderten Menschen wurde dabei die Ein- und Ausstiegszeit individuell verlängert, damit ein sicheres Ein- und Aussteigen auch mit Hilfe der Betreuer möglich war. Da war es auch kein Problem, dass viele erst mal sitzen blieben und noch Ehrenrunden drehten.

Der Rundgang der rekordverdächtigen Veranstaltung endete in der Bayernfesthalle. Dort war für das leibliche Wohl gesorgt und 861 Überraschungstüten wurden verteilt. Die Grumis, die Zeltband, spielte auf und Hans Lennarz führte durch ein kleines Unterhaltungsprogramm, dessen musikalischer Teil durch die Musik-AG des Therapiezentrums Pützchen, unter der Leitung von Wolfgang Huwer gestaltet wurde.

Nach Bruce Kapusta, Sven Plöger, Konrad Beikircher, Margie Kinsky, Frank H. Asbeck und Guildo Horn in den Jahren zuvor, wurde in diesem Jahr der Journalist und TV-Moderator der "Aktuellen Stunde" im WDR, Thomas Heyer, als Ehrengast begrüßt.

Er überreichte einen Spendenscheck in Höhe von 3.000 EUR an drei Projekte der Einrichtungen: "Verein Abenteuer Lernen (Bonn)", "Sterntaler e.V. (Bonn)" sowie "Netzwerk Gewaltfrei (Stadtjugendring Bad Honnef)" zu je 1.000 EUR.

"Abenteuer Lernen e. V." bietet in den Bereichen Naturwissenschaften, Handwerk und Geisteswissenschaften Kurse, Projekte und Ferienveranstaltungen für Kinder und Jugendliche an. Die Sterntaler wenden Zeit, Material, Arbeit und Fachpersonal für Hausaufgabenbetreuung, Klassenfahrten oder das Erlenen von Deutsch als Zweitsprache auf. Andreas Roschlau nahm für den Stadtjugendring Bad Honnef 1.000 EUR für Projekte eines gewaltfreien Miteinanders mit dem Schwerpunkt Gewaltprävention entgegen.