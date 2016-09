Mitten im Leden

Vilich (we). Die Wohngemeinschaft Leden in der Stiftsstraße hat große Pläne. Bald soll ein völlig neues Quartier entstehen. Mittlerweile sorgen die "Ledenshelfer" dafür, dass die Bewohner ein lebendiger Bestandteil des Ortsteils sind.

"Ich mache das, weil ich gern Leuten helfe. Ich wäre ja auch selbst froh, wenn mir einer die Blumen gießt." Marion Schmid wohnt zwar in Pützchen. Sie fühlt sich dennoch Zuhause in der Wohngemeinschaft Leden. Und ist deshalb Feuer und Flamme für deren neuestes Projekt. Das ist gerade angelaufen. Es heißt "Die Ledenshelfer". Und soll die Nachbarschaft stärken. Indem die Ledenshelfer unentgeltlich und ehrenamtlich ihren Nachbarn in Vilich ihre Dienstleistungen anbieten, wollen sie mit ihnen ins Gespräch kommen. Und zeigen, dass sie dazu gehören, wenn vom Ortsteil Vilich und dessen Bewohnern die Rede ist.

"Momentan wohnen 74 Personen hier. Menschen mit Behinderung", sagt Quartiersmanager Michael Heine. Und die Ledenshelfer können eine ganze Menge: Vom Altglas entsorgen über das Zerreißen von Kartons, bis zum kleinen Einkauf oder dem Ausführen von Hunden bzw. dem Gießen von Blumen ist alles im Angebot. Flyer verteilen sie, Müll wird beseitigt, die Bügelwäsche erledigt, kleine Besorgungen werden gemacht, der Bürgersteig gekehrt, Laub beseitigt, Wäsche gewaschen, die Post angenommen oder auch Pakete zur Post gebracht. Kostenlos als Nachbarschaftshilfe.

Die Anlage in der Stiftsstraße, seit 1988 in Betrieb, will aus der unverschuldeten Isolation heraus. Seine Bewohner wünschen den Kontakt zur "Außenwelt". "Das ist hier schon eine eigene Welt", so Michael Heine. Und eben das will niemand. Deshalb hat der Landschaftsverband Rheinland als Betreiber des Vorhabens große Pläne: Im 1. Quartal 2017 rücken die Bagger an. Und die Bonava macht aus dem isolierten ein ins Ortsgeschehen integriertes Areal. Mit 125 Wohneinheiten, zum Teil im Mehrgenerationenmodell. Und individuellen Wohnungen aller Wohnformen. Vom Einfamilien- bis zum Reihenhaus, von der Mietwohnung bis zur Wohngemeinschaft.

350 Menschen werden ab 2019 auf der Fläche ein neues Zuhause finden. Dann werden auch 50 Menschen mit Behinderungen hier wohnen. Mitten unter den Menschen ohne Behinderung. Was schlussendlich allen dient. Ein gemeinsames Leben aller Generationen. Ob mit oder ohne Behinderung. Ein Ort der Begegnung. Der den ganzen Stadtteil beleben wird. Auch die Menschen mit Behinderung werden ein kleinteiliges Miteinander finden. Ohne Massenunterkünfte. Alice Becker betreut unter anderem das Ledenshelfer-Projekt:

"Ich setze mich für ein Miteinander ein. Eine gute Nachbarschaft. Und gegenseitiges Kennenlernen." Die Eigentümerin des Gartens, in dem Marion Schmid arbeitet, ist vorübergehend auf Reisen. Solange ist Marin Schmid die gute Fee ihrer Pflanzen. "Ich appelliere an alle, die Vielfalt von Menschen nicht nur zu akzeptieren, sondern sie aktiv und bewusst zu leben", setzt sich Michael Heine für ein gedeihliches Miteinander aller ein. In dem Wissen, dass niemand eine Insel ist, fügt er hinzu: "Der Kontakt zu uns ist ausdrücklich erwünscht. Umgekehrt geben wir alles, um Kontakt zu unseren Nachbarn zu finden und zu haben." Das Quartiersmanagement wird in absehbarer Zukunft ein neues Büro in der Adelheidisstraße beziehen. Auf Dauer, wenn die Neubauten fertig sind, wird es da sein, wo es hin gehört: Mitten im Leden.