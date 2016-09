Starke Leistungen zum Jubiläum

Christian Schreiner vom LAZ Puma Rhein-Sieg setzte sich direkt zu Beginn an die Spitze des Hauptlaufs.

Siegburg (dwo). "Wir haben schon mehr Anmeldungen als letztes Jahr durchs Ziel gegangen sind", verkündete die stellvertretende Bürgermeisterin Dr. Susanne Haase-Mühlbauer an der Startlinie des 10. HIT-Citylaufs. Zum runden Geburtstag des beliebten Sportevents in der Kreisstadt sorgte vor allem das traumhafte Spätsommerwetter für unglaubliche Teilnehmerzahlen. 444 gemeldete Athleten, egal ob klein oder groß, zeigten hier ihr ganzes Können, egal ob beim Hauptlauf über 10 Kilometer oder auf der 500 Meter-Bambini-Strecke.

Zuerst gingen 141 Profis an den Start. Dieses Mal wurde die Strecke exakt ausgemessen, so dass man auf genau 2,5 Kilometer pro Runde kam. Die Zuschauer feuerten die Wettkämpfer vom Straßenrand wieder lautstark an. Als Gewinner im Hauptlauf konnte Christian Schreiner vom LAZ Puma Rhein-Sieg mit 35 Minuten und 34 Sekunden punkten. Lisa Heimann vom LAZ Puma Rhein-Sieg belegte mit 41 Minuten, 41 Sekunden, den ersten Platz bei den Frauen. Anlässlich des Jubiläums fand zusätzlich eine Staffelwertung im Hauptlauf statt.

Der HIT-Markt sponserte neben den Hauptpreisen auch Überraschungstüten für alle Beteiligten. Der Gewinn der Veranstaltung kommt der Jugendarbeit des TV Kaldauen zugute.

Alle Ergebnisse finden Sie hier im Überblick:

5 km AK

5km Gesamt

10km AK

10km Gesamt

B Gesamt

S1 AK

S1 Gesamt

S2 AK

S2 Gesamt

ST Gesamt

Wettkampfstatistik