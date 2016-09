"Das ist wie bei der Liebe"

Brüser Berg (who). Er ist mit seinen 21 Jahren nicht viel älter als die rund 30 Schüler des Hardtberg-Gymnasiums, die jetzt in den Genuss kamen, eine Unterrichtsstunde mit ihm verbringen zu dürfen. Die Rede ist von keinem geringeren als von Filippo Gorini, der den 1. Preis International der Telekom Beethoven Competion Bonn 2015 gewonnen hat und auch jetzt beim Beethovenfest 2016 mit dabei ist.

Nur ein paar Tage zuvor war das Hardtberg-Gymnasium mit seinem symphonischen Blasorchester und der HBG-Bigband zum Auftakt des Beethovenfests von "Bühne frei für Beethoven" in der Innenstadt mit dabei, und jetzt erhielten sie den Gegenbesuch von Filippo Gorini, der im Rahmen von "Rhapsody in School" stattfand. Die einleitenden Worte sprachen Sabine von Imhoff, Projektleiterin von "Rhapsody in School", und Musiklehrer Carsten Dittmer.

Als "Unterrichtsstoff" hatte sich Pianist Gorini die 24 Préludes op. 28 von Frédéric Chopin ausgewählt, die der Komponist zwischen 1836 und 1839 komponierte und die als Gipfel seines Schaffen gelten. Wobei die Lehrstunde wegen der italienischen Herkunft Gorinis auf Englisch gehalten wurde.

Nachdem der Preisträger von Chopins Leben erzählt und verschiedene Préludes angespielt hatte, fragte er die Schüler, wie sie die Musik empfinden und was sie dabei spüren. Beim Tanz über die Tasten, bei dem er den ganzen Raum füllte und die Schüler mucksmäuschenstill waren, merkte man ihm die Liebe zu Chopin an. Im Anschluss erklärte er die Stücke, so dass die Schüler deren Intention nachvollziehen konnten und er Spaß auf den Komponisten machte.

Um die Musik so zu spielen, muss man sich auf sie einlassen, so dass man die Stücke mit Empathie spielen kann, erläutere Filippo Gorini. Dann kann solch eine Musik das Leben bereichern. Zum Schluss hatten die Schüler Gelegenheit, Fragen an den Ausnahme-Pianisten zu stellen. Da war natürlich die Frage, seit wann er Piano spiele: seit seinem 6. Lebensjahr. Das sei bei den Händen wie Sport, bei dem man ja auch immer üben müsse. Wie kann man die Noten der vielen Stücke im Kopf behalten? Das hat ebenfalls mit Üben zu tun und der Verschiedenheit der Stücke, die man u.a. mit seiner gesamten Gestik und seinem Ausdruck in Erinnerung behalte. "Das ist wie bei der Liebe", sagte Gorini.

Ein anderer Schüler wollte wissen, wie lange Filippo Gorini übt. Vor einem Konzert darf man nicht zu viel üben, um nicht müde oder matt zu werden, ca. 10 bis 12 Stunden. Ob er selbst schon komponiert habe, wollte ein anderer Schüle wissen. "Bisher noch nicht. Aber ich liebe es, die Stücke die ich spiele zu verstehen", lautete seine Antwort. Die Frage, welche Musik er in der Freizeit hört, beantworte der Preisgewinner mit klassischer Musik, wie z.B. die Diabelli-Variationen von Beethoven, hinter denen er deren Philosophie liebt. Daneben zählt Jazz zu seinen Favoriten. Als Hobbie geht er gerne mit Freunden aus, z.B. ins Kino.

"Es wäre schön, wenn sie sich auf diese Art von Musik einlassen, so dass man sie in Zukunft mit anderen Ohren hört", gab Filippo Gorini den Schülern mit auf den Weg, die ihn nicht ohne Zugabe gehen ließen. Als kleines Dankeschön überreichte Musiklehrer Dittmer ein T-Shirt mit Bonns bekanntestem Sohn und der Meisterpianist musste jede Menge Autogrammkarten ausfüllen.

Das Projekt "Rhapsody in School" kooperiert zum wiederholten Mal mit dem Jungen Beethovenfest und versteht sich als Musikvermittlungsprojekt zwischen Künstlern und Schülern, um Schüler an solch eine Musik heranzuführen. Dazu besuchen Musiker und Musikerinnen, die sich zu Konzerten in einer Stadt aufhalten, für einen Vormittag die Klassen. Dabei spielen sie Musikstücke aus ihrem Repertoire vor, erzählen aus ihrem Alltag und stellen sich den Fragen der Schüler. So haben die Schüler die Gelegenheit dem Künstler direkt zu begegnen und dadurch den Menschen hinter der öffentlichen Person kennenzulernen. Diese Begegnungen eröffnen den Schülern oft ganz neue Welten, wecken ihre Neugierde und Freude an der klassischen Musik und schärfen ihr Bewusstsein für die Bedeutung unserer Kultur. Derzeit beteiligen sich über 300 Künstler und mehr als 40 Kooperationspartner am Projekt, von dem bisher 470 Schulen und ca. 30.000 Schüler profitiert haben. www.rhapsody-in-school.de