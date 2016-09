Ein Sack Kartoffeln als Gage

Ganz in Weiß: Die Mitglieder des Dersdorfer Tambourcorps' ließen sich beim Festumzug feiern.

Bornheim-Dersdorf (fes). Einen Sack Kartoffeln als Gage - das waren noch Zeiten. Doch Mitte der 50er Jahre ließ sich das Tambourcorps Dersdorf durchaus manchesmal mit Naturalien bezahlen. Das ist natürlich längst Geschichte. Jetzt feierte die Musikkapelle mit einem rauschenden zweitägigen Fest ihr 70-jähriges Bestehen mit einer großen Party im Festzelt, einem Festakt und einem großen Umzug durch den Ort.

Stolz waren die Dersdorfer Musiker vor allem, dass die Bonner Ehrengarde mit ihren Uniformen ihre Aufwartung machte. 1972 knüpfte der damalige Ausbilder Franzl Hopfinger den Kontakt und führte Gespräche mit dem damaligen Vorsitzenden Konrad Schmitz senior und Tambourführer Heinz-Peter Lemanzyk mit der Ehrengarde vertreten durch deren Kommandanten Josef Roggendorf.

"Und dann waren wir plötzlich das 'Stabsmusikcorps des Vaterstädtischen Vereins', der heutigen Ehrengarde der Stadt Bonn", heißt es in der Chronik zum 70-jährigen Bestehen. Der Vorsitzende der Kapelle, Andreas Wehn, freute sich über den großen Zuspruch an beiden Tagen. So feierten auch der Ehrenvorsitzende und langjährige Vorsitzende Gottfried Deres sowie die beiden Ehrenmitglieder Werner Schmitz und Heinrich Bursch mit.

Über eine ganz besondere Auszeichnung konnten sich das Zwillingsgeschwisterpaar Andrea und Michael Kampa freuen: Die beiden erhielten für ihr 25-jähriges aktives Mitwirken die Silberne Ehrennadel. Mit 58 Aktiven erlebte das Tambourcorps 1979 seine Blütezeit, heute spielen 25 Aktive und Jugendliche mit, dazu gesellen sich 140 Inaktive und zur Zeit drei Ehrenmitglieder.

Das Tambourcorps Dersdorf freut sich über neue Mitglieder und Mitspieler! www.tc-dersdorf.de