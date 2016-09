Ein verlässlicher Partner

Bornheim (fes). Bis zu 20 Einsätze pro Jahr leisten die derzeit rund 20 Aktiven der Bornheimer Ortsgruppe des Technischen Hilfswerks (THW). Die Einwohner des Rhein-Sieg-Kreises haben damit einen "verlässlichen Partner in Notsituationen an ihrer Seite".

Dies betonte Kreisdirektorin Annerose Heinze anlässlich des Festaktes zum 30-jährigen Bestehen des THW Bornheim. Wie wichtig das Engagement der THW'ler ist, konnten zuletzt im Juni diesen Jahres die Menschen in Wachtberg erfahren, als es dort unwetterbedingt zu heftigen Überschwemmungen kam.

1986, damals noch als Außenstelle des Ortsverbands Siegburg, fing alles an. Am derzeitigen Standort auf dem Baubetriebshof in Waldorf blickten die Helfer unter der Leitung des THW-Ortsbeauftragten Axel Lindner nun auf drei Jahrzehnte ehrenamtliches Engagement im Zivil- und Katastrophenschutz zurück.

Zu den Gratulanten gehörten neben Repräsentanten des THW auch Vertreter aus der Politik etwa der Bundestagsabgeordnete Norbert Röttgen und die Landtagsabgeordnete Ilka von Boeselager, Bornheims Bürgermeister Wolfgang Henseler sowie seine Amtskollegin Renate Offergeld aus Wachtberg und Alfters Vize-Bürgermeisterin Luise Wiechert, aber auch Mitglieder der Feuerwehren und anderer Hilfsorganisationen.

Dominik Pinsdorf, Vorsitzender des Stadtjugendrings, lobte nicht nur die "hervorragend geleistete Jugendarbeit", sondern überbrachte dem THW hierfür auch noch eine Spende über 130 Euro.

Infos

Jeder ab 17 Jahre kann Helfer beim THW werden. Für die 10 bis 17-Jährigen gibt es eine eigene Jugendgruppe. Weitere

Informationen unter: www.thw-bornheim.de