Die Kirmes lebt wieder

Alfter-Impekoven (fes). Neues Konzept, neues Kirmesglück - und das ging auf. Damit die Impekovener Kirmes nicht stirbt, hat sich der SV Germania Impekoven ihrer angenommen mit neuen Ideen: "Wir wollten die Kirmes so feiern, wie es früher war", erläuterte Vorstandsmitglied Matthias Schmidt. Als besondere Aktion sollte vor allem ein Kinderkarussell her. Dazu gab es Imbissbuden, einen Schwenkgrill und Bullen-Reiten. Mit Erfolg: Schon am Eröffnungsabend der zweitägigen Kirmes herrschte reges Treiben auf dem Dorfplatz. "So viele Leute hatten wir noch nie", freute sich Schmidt. Viele Familien mit ihren Kindern waren unterwegs. Dank gilt vor allem Schausteller Sascha Wolter aus Witterschlick, der zu günstigen Konditionen sein Kinderkarussell zur Verfügung stellte.

Nach dem erfolgreichen Neustart der wiederbelebten Kirmes steht einer Fortsetzung im kommenden Jahr nichts im Wege. Dann aber, so hoffen die Organisatoren, auf dem sanierten Dorfplatz mit einer ebenen Oberfläche, denn aufgrund des maroden und schiefen Bodenbelages dauerte allein der Karussellaufbau mehr als zwei Stunden. Bürgermeister Rolf Schumacher sagte unlängst in einer Bürgerversammlung zu, dass zum kommenden Kindergartenjahr die neue Awo-Kita stehen wird und der Dorfplatz saniert sei.