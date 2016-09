Tolle Kostüme beim Mitternachtstölt

Alfter-Oedekoven (fes). Ein kleines Jubiläum feierte der Reit- und Fahrverein Alfter (RuF) mit seinem 20. Heidepokal. Mit knapp hundert Teilnehmern war das zweitägige Turnier wieder bestens besetzt, freute sich der 2. Vorsitzende Wolfgang Huppertz. Der Heidepokal, zu dem Teilnehmer aus der gesamten Region Köln/Bonn kamen, gilt als Allround-Turnier für Freizeitreiter, das die Vielseitigkeit des breitensportlichen Reitens zeigt, so Huppertz. Reiter und Pferde können in diversen Prüfungen wie Horsemanship und Tölt-Prüfungen oder Dressur- und Parcoursaufgaben ihre Fähigkeiten überprüfen in insgesamt 21 Disziplinen, ganz gleich ob Western-, Island- oder Gangpferdereiter.

Ein Höhepunkt ist der Mitternachtstölt bei dem Ross und Reiterinnen auf ihren fantasievoll kostümierten Pferden sich dem Votum des Publikums und der Jury beim Ritt im Fackelstein stellten. Dabei waren der Kreativität wie immer keine Grenzen gesetzt, etwa wenn die Bonnerin Ilona Denk auf ihrem Pferd Haukut im Skelett-Kostüm oder Sabrina Gozdz als Pippi Langstrumpf auf "Anders" begeisterte.