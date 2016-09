Eine Brutstätte für Fledermäuse

Hier lässt sich in Ruhe brüten: Bernd Marx hängt einen von insgesamt sechs Meisennistkästen am "Uedorfer Kreuz" auf.

Bornheim-Uedorf (fes). Meisen und Fledermäuse haben in Uedorf jetzt neue Heimstätten: Ortsvorsteher Bernd Marx, zugleich Vorsitzender des Ortsausschusses (OAS), hatte gemeinsam mit den OAS-Mitgliedern Uschi Klein und Christian Neuhaus sechs neue Nistkästen für Vögel an verschiedenen Stellen im Ort und am Rheinufer zwei Fledermauskästen aufgegangen - letztere in hochwassersicherer Höhe von etwa sieben Metern. 250 Euro investierte der OAS hierfür.

Gleichzeitig gab es am "Uedorfer Kreuz" (Ecke Heisterbacher Straße/Bornheimer Straße) noch eine neue "Dogstation", ein Behälter für Hundekotbeutel. Bislang stand eine solche Vorrichtung am Rheinufer. Nachdem diese zerstört und von vielen Hundebesitzern schon vermisst wurde, entschied sich der OAS hierfür einen Ersatz zu schaffen.

All diese Aktionen sind Bausteine für eine wiederholte Bewerbung bei der Aktion "Unser Dorf hat Zukunft" im kommenden Jahr. Die Motivation ist groß: 2014 holte sich der kleine Rheinort bei dem Wettbewerb bekanntlich die Silbermedaille.