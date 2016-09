Musikalische Mörderjagd

Bornheim-Brenig/Alfter (fes). Drei Mal ausverkauft, donnernder Applaus und jede Menge Lacher - was wollte man mehr? Die von der Alfterer Opernsängerin Katharina Wingen geschriebene und inszenierte Opern-Krimikomödie "Mord in der Primadonnenloge" um einen Mord an der New Yorker Metro war ein überwältigender Erfolg, sowohl im Breniger, als auch im Alfterer Pfarrheim. Unter der musikalischen Leitung von Stefani Hachenberg bot das Frauenensemble jede Menge Komik und die Schauspielerinnen beeindruckten durch ihre stimmgewaltigen Interpretationen von Pop-Songs wie "Macho Macho" von Rainhard Fendrich bis hin zum Musical-Klassiker "Memory" von Andrew Lloyd Webber.