Wirtschaft ganz neu denken

In Feierstimmung: Die Professoren, Lehrenden und Mitarbeiter des BWL-Fachbereichs freuten sich auf den 10. Geburtstag "ihres" Studienganges.

Alfter (fes). Einzigartig in Deutschland: "Wirtschaft neu denken" heißt es seit zehn Jahren an der Alfterer Alanus-Hochschule. Mit einem großen Festakt und interessanten Workshops feierten Lehrende, Studierende und Ehrengäste auf dem Campus II das zehnjährige Bestehen des ersten Bachelorstudiengangs für Betriebswirtschaften an einer deutschen Kunsthochschule.

Im Herbst 2006 nahmen die ersten Kommilitonen den neuen Studiengang auf. Neben den klassischen BWL-Inhalten integriert das Studium künstlerische Inhalte, wodurch die Manager und Wissenschaftlicher von morgen lernen Wirtschaft neu zu denken und nachhaltig zu gestalten. In den Studiensemestern gilt es weit über den Tellerrand hinaus zu blicken, so belegen die angehenden BWL'er etwa Ethikseminare oder beschäftigen sich mit der Kunstwissenschaft, sie nehmen am Schauspielunterricht teil oder bildhauern oder malen.

400 Studenten hatten sich den vergangenen zehn Jahren für den Studiengang immatrikuliert und die Ausbildung ist längst etabliert und sogar ausgezeichnet: Viermal hat der Rat für Nachhaltige Entwicklung des Studium bereits mit dem Qualitätssiegel "Werkstatt N" prämiert. Nach der Begrüßung durch Hochschulrektor Professor Marcelo da Veiga und der stellvertretenden Fachbereichsleiterin Professorin Susanne Blazejewski sprach unter anderem Professor Götz W. Werner, Gründer und Aufsichtsratsmitglied der dm-Drogeriemarkt-Kette, zum Thema "Wirtschaft neu denken". Werner ist nicht nur Gastprofessor an Alanus, sondern auch Mitinitiator und Förderer des Studienganges. Anna Henrichsen, die im 5. Semester BWL studiert, berichtete aus erster Hand über ihre Eindrücke. Der Nachmittag stand im Zeichen spannender Workshops.