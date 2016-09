Auch Bobby Cars müssen erst zum TÜV

Alfter-Witterschlick (fes). Den kritischen Blicken von Jolene (14) und ihren jeweils 13 Jahre alten Freundinnen Anna und Yvonne entging nichts. Schließlich gehörten die drei Mädchen zum Bobby Car-"TÜV" und waren dafür verantwortlich, dass alle Rutschautos, die beim diesjährigen Witterschlicker Bobby Car-Grand Prix starteten, auch fahrtauglich waren: "Wir prüfen die Räder auf Risse und testen, ob die Lenkung nicht blockiert", erläuterten die Expertinnen. Hervorgegangen aus einem Jungscharspaß vor neun Jahren lud der CVJM der Evangelischen Kirchengemeinde am Kottenforst zum nunmehr 8. Witterschlicker Bobby Car-Grand Prix. Und hier gingen nicht nur Knirpse an den Start, so Mitorganisatorin Martina Kratzsch.

Die 35 Starter verteilten sich auf vier Altersklassen: "Minis" (bis vier Jahre, 9 Teilnehmer), 5 bis 9 Jahre (15 Teilnehmer), 10 bis 15 Jahre (5 Starter) sowie die Gruppe der Ü16 mit 6 Aspiranten. Der jüngste Teilnehmer war in diesem Jahr zwei Jahre alt und mit 50 Jahren war Pfarrer Andreas Schneider von der Kottenforstgemeinde der älteste Bobby Car-Fahrer.

Und dann ging es auch schon den 70 Meter langen Slalomparcours den Kirchberg an der Jesus-Christus-Kirche hinunter. Einen Expertentipp gab es von dem 10-jährigen Alexander, der seit sechs Jahren teilnimmt: "Ich empfehle Gummireifen, die sind besser als die normalen Plastikreifen, denn mit denen fliegt man nicht so leicht aus der Kurve".

Für das Catering, ein gut bestücktes Kuchbüffet, sorgte der Förderverein des Evangelischen Kindergartens. Am Ende erhielten alle Teilnehmer eine Urkunde und die Sieger der einzelnen Klassen durften sich jeweils über eine Trophäe mit einem kleinen Mini-Bobby Car bestückt freuen.