Demenzschulung im Rathaus in Oedekoven (von links): Ursula Becker, Paul Mandt, Andrea Schmidt, Sabine Zilger und Astrid Albrecht.

Alfter (fes). "Allein leben mit Demenz - Herausforderung für die Kommunen" lautete die Schulung an der anlässlich des Weltalzheimertages 24 Mitarbeiter hauptsächlich aus dem Ordnungs- und Sozialamt der Alfterer Kommunalverwaltung vom Qualitätszirkel (QZ) Demenz in der Region Alfter/Bornheim freiwillig teilnahmen.

"Das zeigt, dass die Gemeinde Alfter dieses Thema wichtig nimmt", lobte Sozialarbeiterin Andrea Schmidt zuständig bei Sozialdienst Katholischer Menschen (SKM), dem Katholischen Verein für soziale Dienste im Rhein-Sieg-Kreis für den QZ.

Wie wichtig diese Fortbildung ist, zeigen alarmierende Zahlen, die Sabine Zilger, Fachbereichsleiterin der Verwaltung, mitbrachte: Der Anteil derjenigen, die 2030 über achtzig Jahre alt sind, wird im Vergleich zum Jahr 2012 um 35 Prozent zunehmen, so die Prognose.

Gleichzeitig nimmt mit zunehmendem Alter auch die Anzahl der Menschen zu, die an Demenz erkranken.

Bei den derzeit über Siebzigjährigen liegt der Anteil bei knapp 14 Prozent erklärte Paul Mandt vom Kreisgesundheitsamt, umgerechnet für Alfter sind dies 750 Personen, die Dunkelziffer dürfte weit höher liegen. Die Schulung basierte auf einen theoretischen Teil über das Krankheitsbild oder unterschiedliche Demenzformen, im praktischen Teil gaben die Referenten Fachärztin Ursula Becker und Paul Mandt vom Gesundheitsamt anschauliche Tipps im konkreten Umgang mit den Betroffenen, aber auch, wie man Angehörigen oder Nachbarn und Freunde Hilfestellungen anbietet. Ziel sei es, alleinstehenden an Demenz erkrankten Menschen möglichst lange die Gelegenheit zu geben, in ihren eigenen vier Wänden selbstständig leben zu können, so Becker.

Für die Gemeinde Alfter ist die Seniorenbeauftragte Astrid Albrecht erste Ansprechpartnerin. Auch hier hat die Kommune eine Vorbildfunktion, eine Stelle wie diese ist längst nicht selbstverständlich, erklärte Paul Mandt.

Albrecht hat stets ein offenes Ohr, fährt zu den Menschen raus und überlegt mit ihnen und den Angehörigen gemeinsam, welche Hilfestellungen notwendig sind. Manchmal reicht schon ein wöchentlicher Besuchsdienst, um die Einsamkeit zu überwinden.

Infos

Der Qualitätszirkel Demenz in der Region Alfter/Bornheim besteht seit 11 Jahren und ist ein Zusammenschluss von Beratungsstellen, Ärzten, Pflegeeinrichtungen sowie dem Kreisgesundheitsamt. Künftig sind weitere Schulungen etwa im Einzelhandel, bei der Feuerwehr oder der Polizei geplant. Ansprechpartner für alle Belange ist Paul Mandt, Gesundheitsamt Rhein-Sieg-Kreis, (: (0 22 41) 13 30 43, E-Mail: paul.mandt@rhein-sieg-kreis.de .