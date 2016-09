Tierischer Spaß im Freibad

Bornheim (fes). Was für ein tierischer Spaß! Bei bestem Spätsommerwetter durften zum Abschluss der diesjährigen Freibadsaison am Samstag Nachmittag quirlige Vierbeiner in den Außenbecken des Bornheimer HallenFreizeitBades nach Herzenslust im erfrischenden Nass herumtollen. Etwa 300 Hunde konnten beim Aktionstag "Hund im Freibad", der nach 2015 zum zweiten Mal stattfand, mit ihren Frauchen und Herrchen gezählt werden. Vor Jahren haben drei Hundenarren die Initiative "#hundimfreibad" ins Leben gerufen, seitdem gibt es bundesweit immer mehr Freibäder, die diese Aktion anbieten. Hygienische Bedenken braucht niemand zu haben, die Becken werden bis zum Frühjahr wie jedes Jahr grundgereinigt. Und da das Wasser nicht mehr gechlort war, herrschte auch für die vielen Hunde keine Gesundheitsgefahr.

War der Hundebadetag ein voller Erfolg, so fiel die diesjährige Freibadsaison buchstäblich ins Wasser. Noch liegen keine Zahlen vor, meinte Badleiter Lars Kaiser, aber das wechselhafte Wetter vor allem in den Sommerferien, habe deutlich weniger Besucher ins Freibad gelockt als in den Jahren zuvor. Das konnten die hochsommerlichen Temperaturen der vergangenen drei Wochen auch nicht mehr ausgleichen, schließlich waren da die Schulferien vorbei und so suchten vor allem unter der Woche nur wenige Gäste im Freibad Erfrischung.