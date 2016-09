"Bonner Balkon" gut besucht

An den vielen Ständen gab es allerlei Neues zu entdecken oder man konnte sich zwischendurch u.a. an Waffeln und leckerem Kuchen stärken.

Brüser Berg (who). Das Wetter spielte mit, die Kinder spielten und machten bei den vielen Mitmachaktionen mit, die Band spielten toll auf: So war das 32. Brüser Berger Familienfest wieder ein super Erfolg. Denn der Ortsausschuss Brüser Berg (OA) hatte wieder so allerhand auf die Beine gestellt, so dass bei den großen und kleinen Besuchern keine Langweile aufkam und die ganze Familie ein paar gemütliche Stunden rund um den Brunnen und in der Fußgängerzone verbringen konnte.

Für die, die morgens schon ein Schnäppchen machen wollten, hatte der traditionelle Flohmarkt seine Pforten bereits ab 10 Uhr geöffnet. Die großen und kleinen Anbieter boten an ihren Ständen die unterschiedlichsten Waren feil, die vom Kinderspielzeug über das alte Porzellan bis hin zur Winterbekleidung reichte. Vor der Bühne, dem Platz zwischen den beiden Kirchen, waren einladend Tische und Bänke aufgestellt. Die waren schon gut gefüllt, als Bürgermeisterin Petra Thorand das 32. Familienfest offiziell eröffnete und alle Gäste auf dem "Balkon Bonns" willkommen hieß.

Überhaupt wurden diese Plätze gar nicht "kalt". Denn von hier aus konnte man - man saß hier auf dem Bonner Balkon quasi in der ersten Reihe - wunderbar das tolle Bühnenprogramm für Groß und Klein verfolgen. Hightlights waren hier die Live-Musik-Auftritte der verschiedenen Bands wie z.B. die Lehrerband und die "Next Generation Band" des Hardtberg-Gymnasiums oder "Woodstuff" ganz zum Schluss, die den Besuchern vor der Bühne nochmal kräftig einheizten. Der Clown unterhielt gleich zweimal die Kleinsten von hier aus und die "Herren der Schöpfung" kreuzten hier nicht die Schwerter, sondern die Bügeleisen bei der Suche nach dem Bügelmeister vom Brüser Berg, was wie alle Auftritte auf der Bühne mit großem Applaus gedankt wurde.

Zwischendurch schwenkte der ganze Besucher-"Pulk" nach rechts, denn hier fand unter der Ägide des stellv. Vorsitzenden Klaus Deckert zweimal die Verlosung zur großen Tombola statt. Deren Preise, die u.a mit Blumen und Modellautos sowohl bei den großen und kleinen Besuchern gut ankam, wurden allesamt von Michael Schulten und seinen "Garten-Träumen" gesponsert. An den Ständen der Vereine, Geschäftsleute und Banken konnte man sich u.a. Schminken lassen, sein Glück am Glücksrad probieren und dafür kleine Geschenke mitnehmen, sich auf den beiden Hüpfburgen bei Penkert/Amey und gegenüber des Brunnens richtig austoben sowie bei der Polizei und der Löscheinheit Lengsdorf einen Polizeiwagen von innen kennenlernen. Nicht zu vergessen die beliebten Kutschfahrten, die immer sehr schnell ausgebucht waren.

Aber auch die Großen kamen nicht zu kurz. Denn neben den vielen Punkten des Bühnenprogramms konnte man, während der Nachwuchs sich anderweitig vergnügte, in Ruhe ein Pläuschchen halten oder sich an den Ständen mit kühlen und warmen Getränken und gutem Essen gütlich tun.