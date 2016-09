Bewegung mit Wirkung

Duisdorf (we). Seit 1992 besteht das Förderzentrum E.J. Kiphard. Jetzt wurde die sanierte Turnhalle in Betrieb genommen. Mit 5.000 Euro half dabei die Stiftung der VR-Bank Bonn. "Psychomotorik ist eigentlich Bewegungsspaß mit Wirkung", sagt der Vorsitzende des Fördervereins Rudolf Lensing-Conrady. Die ganzheitliche Bewegungsförderung geht vom Kind und dessen subjektivem Empfinden aus.

Rund 1000 Kinder in Bonn und Umgebung sind beim Förderzentrum sportlich unterwegs. Sie machen wozu sie Spaß haben, weil nur das, so die Überzeugung, dabei hilft, Bewegungsabläufe zu beherrschen. Mitmachen kann jeder. Beispielsweise beim "Offenen Turnen". Das richtige Alter für das Förderzentrum liegt zwischen 12 und 23 Jahren. Die Hauptaktivitäten des Vereins finden sich in der Turnhalle an der René-Schickle-Straße. Weil das ein umgebautes ehemaliges Schwimmbad ist, musste es jüngst umfangreich saniert werden. Beispielsweise lösten sich die Alu-Profile an der Decke. Jetzt sieht die Halle so aus, dass man am liebsten sofort mit dem Bewegen anfangen möchte: Das hatte seinen Preis. Rund 90.000 Euro hat der Verein mit Hilfe der Stadtverwaltung in die Halle gesteckt.