Gestiefelter Kater aus Zucker gewinnt

Hennef (js). Zum neunten Mal hat der Zuckerwettbewerb im Berufskolleg Hennef stattgefunden. Insgesamt sieben Teilnehmerinnen hatten an diesem Tag zehn Stunden Zeit, ihr Zuckerschaustück anzufertigen. "Dieses Jahr ist das Thema Märchen, in den vorherigen Jahren war es Natur", sagte Konditormeister Heiner Krautscheid. Dieser leitete den schulübergreifenden Zuckerkurs, der dem Wettbewerb vorhergegangen ist.

Es fanden seit Anfang des Jahres sieben Kurse mit jeweils sieben Teilnehmern unter der Leitung von Heiner Krautscheid statt. Die Teilnehmer sind Schüler der Berufskollegs in Hennef und in Köln-Ehrenfeld, die zum Konditor ausgebildet werden. Im Rahmen des Kurses lernten sie, Zuckerschaustücke aus gegossenem, gezogenem und geblasenem Zucker zu fertigen. Dabei wird der Zucker auf bis zu 160 Grad erhitzt. Anschließend wird er bei etwa 80 Grad Celsius verarbeitet. "Ein Konditor muss lernen, schnell zu arbeiten, damit er sich nicht die Fingerkuppen verbrennt, aber immer noch langsam genug und nicht überhastet, damit keine Fehler passieren", erklärte Heiner Krautscheid.

Alle Teilnehmer erhielten nach Abschluss des Kurses ein Zertifikat, welches ihnen später die Türen in die Berufswelt öffnen soll. Heiner Krautscheid sieht vor allem in Frankreich, in der Schweiz, in Amerika und in Japan Chancen für die jungen Zuckerbäcker. Nachdem die sieben Teilnehmerinnen zehn Stunden an ihren Werken gearbeitet hatten, wurden diese einer Jury vorgestellt. Diese bestand aus Günther Au (Schulleiter des Berufskollegs Hennef), Erich Mysliwietz (Betreiber einer Familien-Konditorei in Kerpen), Landrat Sebastian Schuster sowie Andrea Kaufmann und Christoph Schneider vom Berufskolleg Köln-Ehrenfeld.

Landrat Sebastian Schuster übernahm neben dem Sitz in der Jury auch die Siegerehrung des Wettbewerbs. "Das ist von Jedem eine tolle Leistung. Ich bin jedes Mal begeistert, wenn ich sehe, was hier mit der Hand gefertigt wird", lobte Schuster die angehenden Konditorinnen. Alle Teilnehmerinnen erhielten eine Urkunde, die besten drei bekamen Pokale.

Den ersten Platz belegte Erika Stettinger mit ihrem Zuckerschaustück "Der gestiefelte Kater". Den zweiten Platz erreichte das Zuckerschaustück "Der Froschkönig" von Anja Mey. Kim Sauer wurde für ihr Schaustück "Das hässliche Entlein" mit dem dritten Platz ausgezeichnet. An dem Wettbewerb nahmen außerdem Saskia Mechler und Marie Joséphine Fischl vom Hennefer Berufskolleg teil und für das Berufskolleg aus Köln Ehrenfeld traten neben den drei Gewinnern zudem Dominique Germann und Carmen Helbing an.