Keine Angst vor der Krankheit haben

Bonn (we). Die Bonner Kinder- und Jugendpsychiatrie in der LVR-Klinik am Kaiser-Karl-Ring feierte in diesen Tagen ihr 90-jähriges Bestehen. Mit einem zünftigen fröhlichen Sommerfest, bei dem der Auftritt eines Zirkus nicht fehlen durfte. "Wir behandeln beispielsweise Autismus, Essstörungen, ADHS und alle anderen Arten psychischer Störungen", erklärt Prof. Judith Sinzig, die Chefärztin der Abteilung. Sie empfiehlt Eltern, die Störungen bei ihrem Kind feststellen, unbedingt frühzeitigen Kontakt zu der Klinik aufzunehmen: "Wenn wir möglichst früh diagnostizieren können, sind wir am ehesten in der Lage, zu helfen." Die Hilfe kann bis zur vollständigen Heilung gehen. Das ist bei 60 bis 70 Prozent aller Fälle so. In den übrigen kann zumindest de Krankheitsverlauf abgemildert werden.

"Der Bedarf ist stabil über die Jahre", so Prof. Sinzig. "Was mehr geworden ist, sind die Probleme, die sich aus Notlagen von Familien ergeben. Etwa Armut von Kindern. Schlafstörungen, Einnässen und andere Symptome weisen auf Erkrankungen hin. Und dann ist der Weg in die Klinik das Beste, was man tun kann.

"Gott sei Dank wird heute die Psyche für ebenso wichtig gehalten wie der Körper." Die Angst vor seelisch bedingten Erkrankungen, das Unheimliche, ist geschwunden. Die Behandlung ist heute menschenadäquat. Niemand wird weggesperrt. Die Zimmer in der geschützten Abteilung sind freundlich und hell. Die Betreuung so, wie es für kranke junge Menschen angemessen ist.

"Es geht um Abweichungen von Entwicklungsstufen, die man mit seinem Kind geschafft haben sollte", sagt die Ärztin. Das aber lässt sich individuell in der Klinik sehr rasch feststellen. 50 stationäre Betten und 30 tagesklinische Behandlungsplätze gibt es. Darüber hinaus gibt es ein breites ambulantes Angebot. Prof. Judith Sinzig hat mit ihrem Team ein umfangreiches Angebot an möglichen Therapien und medikamentösen Hilfen. Zunächst geht es darum, Ursachen von Störungen zu kennen.

"Die Essstörung zum Beispiel kommt daher, dass jemand meint, er sei zu dick. Obwohl das objektiv nicht stimmt. Wenn jemand unentwegt daran denkt, dass er abnehmen muss, ist das ein Zeichen für ein Suchtverhalten. Die Ursachen dafür sind multifaktorell." Will heißen, man muss im Einzelfall Ursachenforschung betreiben um gezielt helfen zu können. Dass sie das kann, gezielt und effizient helfen, ist Prof. Sinzigs feste Überzeugung: "Wir haben heute sehr gute Möglichkeiten, Krankheiten zu lindern oder auch zu heilen."

Knapp 1.000 Kinder und Jugendliche finden den Weg pro Jahr in die Kinder- und Jugendpsychiatrie der LVR-Klinik. 15 Prozent aller Kinder und Jugendlichen leiden unter psychischen Störungen.

Neu in der Klinik ist der Löwenstein-Verein. Von Klinik-Mitarbeitern gegründet, betreut er die Kinder und Jugendlichen vielfältig. Namensgeber ist Otto Löwenstein, der Wegbereiter der Bonner Kinder- und Jugendpsychiatrie. Für den Weg in die professionelle Betreuung der Kinder und Jugendlichen braucht es nur etwas Überwindung der Eltern, den ersten Schritt zu tun.