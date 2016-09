Bonn feiert das 19. BonnFest

Bonn (who). "Seit letztem Jahr ist das BonnFest volljährig und nicht nur deshalb können wir dieses tolle Ereignis an den drei Tagen ausgiebig feiern", sagte Oberbürgermeister Ashok Sridharan, als er gemeinsam mit den Verantwortlichen das diesjährige BonnFest vorstellte. Um mitzufeiern, hat er sogar extra eine Dienstreise verschoben. Das BonnFest lockt jedes Mal zahlreiche Bonner und viele Besucher aus dem Umland in die City.

Beethoven ist auch dabei: So stehen die toll hergerichteten Beethoven-Statuen an verschiedenen Plätzen in der Innenstadt und bietet ein tolles Fotomotiv. Darüber hinaus steht auf dem Münsterplatz das Beethoven-Mobil der Stabsstelle Beethoven 2020 mit vielen Videos und Spielen, sagte die Vorsitzende von city-marketing, Karina Kröber, die sich bereits jetzt auf diesen tollen Event und vor allem das Mitsingen freut.

Die gesamte Bonner Fußgängerzone verwandelt sich wieder in ein einzigartiges Veranstaltungsgelände, das sich vom Münster- und Remigiusplatz über den Markt, den Friedens- und Bottlerplatz bis hin zur Poststraße erstreckt. Über 100 Aussteller und Geschäfte machen mit, so dass sich auch an allen drei Tagen ein Bummel durch die City lohnt. Denn in der City und auf den Plätzen gibt es die unterschiedlichsten Themenwelten zu entdecken. Darunter z.B. Mobilität, Reisen, Wellness und Fitness sowie spannende Ausstellungen. An den kulinarischen Ständen, die ein wenig an den letzten Urlaub erinnern, wie u.a. der Euromarché Gastro oder der italienische Markt, kann man nach Lust und Laune schlemmen oder stöbern. Ebenso in der Poststraße, die einen Budenmarkt aus Kleinkunst und Handwerk bietet, das sich sonst so nirgends in Bonn findet.

Natürlich nicht zu vergessen das Bühnenprogramm. Denn auf den beiden Bühnen am Markt und dem Friedensplatz wechseln sich tolle Bands, Tanzperformance und spritzige Unterhaltung ab. Da kommt jeder Besucher musikalisch voll auf seine Kosten. Leckerbissen sind u.a. "Querbeat", die mit ihren Karnevalsliedern sowie Rock- und Sambarhythmen begeistern, das Konzert der beliebten Schlagesängerin Anna Maria Zimmermann auf der Hauptbühne, die Songs aus ihrer neuen CD vorstellt. Für den Auftritt am Sonntag konnte city-marketing den Finalist von "The Voice Kids", "Noel" André Lunguna gewinnen, der mit seiner Musik sicherlich nicht nur das jüngere Publikum begeistern wird.

Durch das Bühnenprogramm führen in bewährter Weise Thomas Zimmermann und Martin Lohmer, die zwischen den Show-Acts, wie z.B. dem Varietétheater GOP, viele Gäste eingeladen haben, denen sie als Interviewpartner reichlich Informatives und Unterhaltsames entlocken werden. Gesprächspartner sind u.a. der Festausschuss Bonner Karneval, das Theater Bonn oder das Eislabor sowie viele andere.

Ein besonderes Highlight und erstmalig auf dem BonnFest ist die Castingshow "BonnStar 2016", Hier sind alle zwischen 14 und 29 Jahren gefragt, die sich mit Tanz oder Gesang der Jury und dem Publikum vor der Marktplatzbühne stellen möchten. Gefragt sind einzig Lust und Spaß sowie ein wenig Talent. Anmeldungen unter www.facebook.com/bonnstar, per Mail an bonn@musik-academie.com oder bei Thomas Zimmermann an der Bühne. Zu gewinnen gibt's je ein 3-monatiges Stipendium an der Tanzschule Lepehne-Herbst sowie der Music Academy Bonn.

Eine weitere Neuheit ist der erste "Bonner Spendenmarathon", den city-marketing am Samstag auf der Marktbühne eröffnet. Hier kann man einen Spendenball erwerben und so die wertvolle Arbeit der City-Station der Bonner Caritas unterstützen, so Caritas-Direktor Jean-Pierre Schneider.

Und natürlich wird das Mitsingen und -tanzen an den drei Tagen, zu denen wieder rd. 300.000 Besucher erwartet werden, nicht fehlen. Denn beim diesjährigen BonnFest gilt es auch, die Bonner City mit dem riesen Angebot zu entdecken und zu erleben.

Drei Tage Spektakel für Groß und Klein

Bereits zum 19. Mal findet in der Bonner City das publikumsstärkste Innenstadt-Event - das BonnFest - statt. Im vergangenen Jahr folgten über 350.000 Besucher aus Bonn und der Region dem Ruf, die Bonner City zu erleben. In diesem Jahr erwarten die Gäste wieder eine große Bandbreite an Attraktion en, Highlights und ein durchgehendes Programm auf fünf Plätzen und zwei Bühnen sowie einen verkaufsoffenen Sonntag von 13 - 18 Uhr. Wir sprachen mit der Geschäftsführerin von City-Marketing Bonn e.V. Maike Reinhardt über die diesjährigen Angebote.

Was erwartet die Besucher beim diesjährigen BonnFest? Und welche sind die Programm-Highlights?

Da ist zum einen das durchgehende Bühnenprogramm auf den beiden Bühnen am Münsterplatz und am Marktplatz. Dort sorgen u.a. Querbeat mit ihrem Mix aus Karnevalsliedern sowie Rock- und Sambarhythmen ebenso für musikalische Unterhaltung wie Lupo, die verschiedene Musikrichtungen zu einem eigenen Stil verbinden. Musikalisch geht es weiter u.a. mit Anna-Maria Zimmermann, die aus ihrem Schlageralbum "Sternstunden" sing, "Noel" André Lunguna ist als diesjähriger Finalist von "The Voice Kids 2016" ebenso dabei, wie das Salsa-All-Star-Orchester "Marcando" oder "BBF" mit ihrer Folk-Musik rund um Irland und Schottland. Mit den weiteren Bands und Solisten ist also für jeden Musikgeschmack etwas dabei.

Hinzu kommen die vielen Interviewpartner und Künstler der beiden Moderatoren Thomas Zimmermann und Martin Lohmer, wie z.B. vom GOP, dem Eislabor, David Schirmacher von Floerke, Vertreter des Festausschusses Bonner Karneval, das Theater der Stadt Bonn und viele andere. Erstmalig wird ein Spendenmarathon zu Gunsten der City-Station der Caritas durchgeführt. Da kann jeder mitmachen und einen Spendenball erwerben.

Und last but not least führen wir als besonderes Highligt die Castingshow "BonnStar 2016" durch, bei dem alle mitmachen können, die Spaß und Lust - und natürlich ein wenig Talent - haben, um sich mit 'Tanz oder Gesang dem Publikum und der Jury zu stellen.

Wie sieht das diesjährige Kultur-Rahmenprogramm aus?

In meiner obigen Antwort ist schon ein Teil angeführt. Das ganze Programm würde diesen Rahmen sprengen. Von daher rat ich, einfach einen Blick in das Programm zu werfen, damit auch jeder das sehen und hören kann, was ihn interessiert und woran er Spaß und Freude hat.

Beteiligen sich alle Geschäfte der Bonner Innenstadt mit Aktionen am BonnFest?

Unsere Mitglieder lassen sich einiges einfallen, von Rabattaktionen bis zum kostfreien Glas Sekt - lassen Sie sich überraschen. Ansonsten empfehle ich, vorher die Werbung zu lesen oder beim Bummel über das BonnFest bei den Geschäften selbst vorbeizuschauen. Denn an den drei Tagen findet man - einschließlich des geöffneten Sonntag - bestimmt etwas.

Wie sind die Öffnungszeiten der Geschäfte im Rahmen der drei Tage (Freitag bis Sonntag) geplant? Öffnen alle Geschäfte am Sonntag Ihre Türen?

Am Freitag und Samstag haben die Geschäfte ganz normal geöffnet. Die teilnehmenden Geschäfte am Sonntag haben von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet.

Bietet der lokale Einzelhandel besondere Rabatte (Nachlässe) anlässlich des BonnFestes an?

Auch bei der Frage nach Rabatten kann ich eigentlich nur auf meine Antwort in Frage 3 hinweisen. Ich weiß aus den Vorjahren, dass anlässlich des BonnFests und des verkaufsoffenen Sonntags Nachlässe eingeräumt werden.

Welche waren die größten Hürden für Sie als Veranstalter?

Wir haben an uns selbst den Anspruch, jedes Jahr noch besser, schöner, ausgefallener und für die Kunden und Bonn-Besucher noch interessanter zu werden, um die Bonner Innenstadt von ihrer besten Seite zu zeigen. Das bezieht sich sowohl auf die Aussteller und das Programm. Das bedarf jedes Jahr sehr viel Kleinarbeit und jede Menge Abstimmungen zwischen allen Beteiligten.

Welche sind Ihre persönlichen Highlights beim diesjährigen BonnFest?

Das ist schwer zu sagen, denn am liebsten möchte ich fast überall sein. Highlights für mich sind aber die Casting-Show "BonnStar 2016", der Spendenmarathon, bei dem city-marketing und seine Händler an das große Herz der Bonner für bedürftige Menschen appellieren. Und natürlich der Freitag- und Samstagabend mit viel guter Tanzmusik.

Gibt es besondere Aktionen für die Kinder? Wenn ja, wo und welche?

Die gibt es reichlich, so dass sich der Besuch des BonnFest für die ganze Familie lohnt. Da ist z.B. die Casting-Show am Sonntag. Ebenfalls am Sonntag und auf dem Marktplatz gibt es die SWB-Kinderwelt, wo sich der Nachwuchs ebenso austollen kann, wie an der DHL-Torwand auf dem Remigiusplatz die es übrigens an allen drei Tagen gibt. Den etwas älteren Nachwuchs wird sicherlich der Auftritt von The-Voice-Kids-Finalist "Noel" interessieren.

Was empfehlen Sie den vielen Besuchern, die mit dem Auto in die Stadt wollen, bzgl. der Parkplatzmöglichkeiten?

Wir haben jede Menge Parkhäuser in der Bonner City, die allgemein bekannt sind, jedoch an einem Wochende wie diesen extrem gut befahren werden. Daher verweisen wir sehr gerne auch auf die Parkhäuser, die häufig nicht direkt genutzt werden, wie z.B. die Stiftsgarage, den Parkhäusern an der Beethovenhalle und beim Deutschen Herold, dem Parkplatz des Hotel Consul sowie das SWB-Parkhaus an der Oper. Park & Ride sowie die öffentlichen Verkehrsmittel sind sicherlich für die Familien entspannter

Die nächsten Veranstaltungen von city marketing Bonn e.V. sind sicher schon in Planung. Mit welchem Event sind Sie bereits intensiv in der Vorbereitung?

Bonn Leuchtet (VOS 06.11.16) - city-marketing ist in den Vorbereitungen diese Veranstaltung zu einem Gesamtevent über mehrere Tage auszuweiten. Die gesamte Bonner Innenstadt soll illuminiert werden. 2016 wird es einen ersten Vorgeschmack geben, da sich schon diverse Partner gefunden haben, die uns unterstützen. 2017 möchten wir dann eine komplette Illuminierung und sind dabei, dies schon intensiv vorzubereiten. Des weiteren: 08.11.: der Festakt zu unserem 20 jährigen Bestehen im Alten Rathaus.

Infos zu City-marketing und zum BonnFest gibt es auch im Internet unter

www.bonn-city.de