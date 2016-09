Unterstützt von zwei Flüchtlingen und getreu ihrem Gedanken "Service above Self" verschönerte ein Teil des kürzlich gegründeten RC Bonn International die Aufenthalts- und Freizeiträume der Flüchtlingsunterkunft in der Ermekeilkaserne.

Bonn (who). "Service above Self" lautet der weltweite rotarische Gedanke, unter dem sich der englischsprachige Rotary Club (RC) Bonn International im Juli diesen Jahres gegründet hat, erläuterte deren derzeitige Präsidentin Dr. Monika Hörig, ihres Zeichens Pressesprecherin der Stadt Bonn. Und getreu des Gedankens war knapp die Hälfte von ihnen in der Ermekeilkaserne unterwegs, die derzeit u.a. von Flüchtlingen genutzt wird. Ziel waren die Aufenthaltsräume und Freizeiträume, die die internationalen Rotarier, mit Pinseln, Farbeimern und Klebefolie gewappnet, unter der Mithilfe von zwei Flüchtlingen verschönern haben.

Zurzeit sind dort rd. 130 Flüchtlinge untergebracht, wobei die Zahl der Plätze normalerweise 350 beträgt, die bis Ende September aber um bis zu 850 Plätze erhöht werden können, erläuterte die Betreuerin des Hauses in der Ermekeilkaserne, dessen Flüchtlingsheim vom DRK-Landesverband betreut wird.

"Mit unserem ersten ,hand-on-Project' möchten wir die Räumlichkeiten für die Flüchtlinge ein wenig freundlicher gestalten, damit sie sich in Bonn und bei ihrer Durchreise durch Deutschland wohlfühlen", sagt Präsidentin Hörig. Darüber hinaus möchte der RC Bonn International mit dieser ehrenamtlichen Arbeit die zahlreichen Leistungen der vielen Ehrenamtlichen anerkennen, die unermüdlich für die Flüchtlinge in der Ermekeilkaserne und darüber hinaus tätig sind.

"Gerade als international orientierte Stadt Bonn, die u.a. Sitz der Vereinten Nationen sowie weltweit agierenden Unternehmen ist, in denen oft nur Englisch gesprochen wird, war die Gründung unseres internationalen Rotary-Clubs wichtig", sagte Präsidentin Hörig. Denn viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben nicht genug Zeit, so gut Deutsch zu lernen, dass sie sich einem deutschen RC anschließen könnten. Diese Lücke schließt nun der RC Bonn International, die ihren Mitgliedern so die Gelegenheit bietet, über Rotary Kontakt zur Stadtgesellschaft zu bekommen.

Kontakte zur RC Bonn International unter rotary-club-bonn-international@rotary.de oder Monika Hörig unter monika.hoerig@bonn.de