Sonntag auf den Herbstmarkt

Kessenich (who). Es ist mittlerweile der 36. Herbstmarkt, den Kessenich feiert. Doch beinahe wäre er ins Wasser gefallen und hätte nicht stattgefunden, berichtet David P. Fischer, Orga-Leiter des Kessenicher Herbstmarkts, der zugleich auch den Infopoint Kessenich betreibt. Denn bis Mitte April nächsten Jahres, mit Baubeginn im Mai dieses Jahres, wird auf der Burbacher Straße am Kanal gebaut. "Deshalb war bis letzten Monat nicht klar, ob der Herbstmarkt in diesem Jahr überhaupt stattfindet", sagte Fischer.

Zwar gegenüber den Vorjahren, an denen sich knapp 90 Aussteller präsentierten, etwas abgespeckt, soll die jahrzehntelange Tradition des Kessenicher Herbstmarkts nicht gebrochen werden: Er findet am Sonntag, 2. Oktober, von 11 bis 18 Uhr statt. So sind es in diesem Jahr baustellenbedingt "nur" etwa 60 Aussteller, die sich am diesjährigen Herbstmarkt beteiligen, um ihre Produkte und Dienstleistungen zu präsentieren. Darunter zahlreiche Kessenicher Unternehmen, die auch zum Teil bei ihrem normalen Geschäftsbetrieb unter der Baumaßnahme zu leiden haben. Mit den Händlern, Handwerkern und Dienstleistern auch aus der Region sorgen sie gemeinsam für einen vielfältigen und abwechslungsreichen Tag.

Auch neue Aussteller sind dabei, wie z.B. ein Design-Schmuck-Verkauf. Auf der Bühne sorgt eine Live-Band für musikalische Unterhaltung. Die KG Weiss-Blau Kessenich hat Nina Sommershof aus den Fluten des Rheins geangelt, die das närrische Kessenicher Volk in der Session 2016/17 anführen wird und auf der Bühne ihren ersten offiziellen Auftritt als designierte Kessenixe Nina I. hat und vorgestellt wird.

Viel Publikum zieht auch jedes Jahr der Schüler- und Kinderflohmarkt an, der wie gewohnt im Schatten der Nikolauskirche stattfindet. "Wir haben alles gerichtet, jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen", sagt Fischer, der trotz der "abgespeckten" Version auf gute Laune und tolle Stimmung der Besucher und Aussteller hofft.