Kampf gegen die "Ver-Müller"

Duisdorf (who). Auch in diesem Jahr hatte bonnorange zur Aktion "Bonn-Picobello" eingeladen und rund 2.400 Personen waren der Einladung gefolgt, die Ärmel hochzukrempeln und dem Unrat im Bonner Stadtgebiet ein Ende zu bereiten. Unter den Teilnehmern fanden sich viele aus pädagogischen Einrichtungen, den Vereinen oder Jugendgruppen als auch ganze Familien und Einzelpersonen. Alle fleißigen Helfer erhalten nun eine Urkunden und nehmen an einer Verlosung teil. Darüber hinaus können sie ihr Foto von der Reinigungsaktion bei bonnorange hochladen.

Alle teilnehmenden Gruppen wurden von bonnorange mit Handschuhen und Müllsäcken ausgestattet, die gefüllt wieder an den vereinbarten Punkten abgeholt wurden. Insgesamt kam wohl so viel Müll zusammen, dass ein großes Müllfahrzeug gefüllt wurde, denn bereits auf dem Grillplatz der Waldfreunde Duisdorf war der Wagen zu gut dreiviertel gefüllt und das Einsammeln war noch nicht beendet.

Viele Gruppen sind schon seit Jahren bei Bonn-Picobello dabei und wissen, dass eine gemeinschaftliche Aktion die Menschen verbindet und darüber hinaus auch noch Spaß macht. So wie z.B. der Ortsfestausschuss (OFA) Duisdorf oder die Waldfreunde St. Hubertus Duisdorf.

Früh am Samstag um 10 Uhr trafen sich fleißigen Sammler vom OFA am Bahnhof Duisdorf. "Wir reinigen gemeinsam die gesamte Fläche rund um den Bahnhof und anschließend rund um die Schmitthalle", erläuterte der OFA-Vorsitzende Karl-Heinz Frede, der unter den fleißigen Sammlern Mitglieder des Stiefelclubs, der Radsportfreunde, den OFA-Ehrenvorsitzenden Hans Berg, der Marinekameradschaft Eisbrecher Stettin, des TKSV sowie der Waldfreunde begrüßen konnte, die u.a. später auch noch den Hardtbergwald reinigen.

"Der Bahnhof Duisdorf ist das Eingangstor zu unserem Stadtteil. Und da möchten wir nicht, dass es hier so schmuddelig aussieht", war der Grundtenor der OFA-Vereinsfamilie. Die Bahn sage zwar viel, aber richtig Sauber würden sie das Gelände, das zum Duisdorfer Bahnhof gehört, nicht machen. Dafür sorgte nun die Vereinsfamilie die schön fänden, wenn die Bahn ihrerseits für diese Reinigungsaktion ein kleines Dankeschön nach Duisdorf geben würde. Als Dankeschön vom OFA gab's für alle Müllsammler gegen Ende an der Schmitthalle eine kleine Stärkung in Form von kühlen Getränken.

Die Waldfreunde und die befreundeten Mitglieder der anderen Vereine trafen sich nach dem Mittagessen um 13 Uhr am Grillplatz, um den Hardtbergwald von Unrat zu befreien. Hier wurden die Sammelutensilien wie Handschuhe und Müllsäcke an die gut 30 Sammler ausgegeben. "Wir haben Felgen, eine rückwärtige Autoscheibe, einen Videorekorder und viele Flaschen gefunden", berichtete der Waldfreunde-Vorsitzende Bruno Schmidt gegen Ende der gut zweistündigen Sammelaktion. Dabei seien die zerbrochenen Flaschen wegen ihrer Brennglaswirkung für den Wald nicht ungefährlich, berichtete Schmidt. Zum Schluss gab es für alle Sammler und deren Ehepartner eine Stärkung in Form von Kalt- und Heißgetränken sowie deftig-gegrilltem auf dem Grillplatz.

Dazu waren auch die Mitarbeiter von bonnorange eingeladen, die mit dem großen Müllwagen auf den Grillplatz kamen, der bereits hier zu gut dreiviertel gefüllt war. Dabei war die Einsammeltour der gefüllten Müllbeutel im ganzen Stadtgebiet noch nicht einmal beendet. Zum Glück war der Müll nicht ganz so viel wie die letzten Jahre. "Aber immer noch zu viel!", hieß es vonseiten der Müllmänner. "Die Leute sollen ihren Müll wieder mitnehmen und nicht in der Natur lassen, weil es die Natur in vielfältiger Weise stört", appellierte Bruno Schmidt zum Schluss über die unbelehrbaren "Ver-Müller" in Bonn.