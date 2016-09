Karneval kann kommen!

Bonn (we). Freude allerorten: In Bonns Altem Rathaus unterzeichneten Patty Burgunder und Mirko Feld den Sessions-Vertrag mit dem Festausschuss Bonner Karneval. Traditionsgemäß erfolgte die Unterschrift im Beisein des OB. Für Ashok Sridharan wird es die zweite Session in Amt und Würden eines Stadtoberhaupts sein. Seine närrischen Kollegen stehen nunmehr fest: Patty wird als Bonna Patty I. in die Session ziehen, Mirko als Prinz Mirko I. Die Proklamation und damit die offizielle Übergabe von Amt und Würden erfolgt im weiteren närrischen Jahresverlauf. Deshalb folgt hier keine karnevalistische Regierungserklärung, sondern anhand dürrer Zahlen die nüchterne Vorstellung der Neuen:

Patty ist 37 Jahre alt und kommt aus Beuel, wo sie auch mit Partner und Kind wohnt. Karnevalistisch ist sie sehr erfahren, ist sie doch beim Beueler Alten Damenkomitee beheimatet. Und dort seit Jahren als Begleitung für die Wäscherprinzessin unterwegs. Das ist kein Wunder: Patty hat selbst schon einmal als Wäscherprinzessin ihr Beuel regiert. Wie ihr Prinz arbeitet sie bei der Sparkasse KölnBonn. Mirko ist 47 und Vater von zwei Kindern. Mit Partnerin ist er in Holzlar zu Hause. Gleich drei Karnevalsvereine nennt er als seine närrische Heimat: Die Bonner Stadtsoldaten, die AKP Bad Godesberg und die Fidele Burggrafen Bad Godesberg.