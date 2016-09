In neuem Ambiente

Foto: we

Bonn (we). Wer längere Zeit nicht da war, ist baff: Fast gediegen kommt es neuerdings daher, das Jugendzentrum St. Cassius in der Kölnstraße. Unzählige Menschen gehen vorbei und sagen: "Ach ja, hier bin ich früher auch hingegangen."

"Nette Leute hier. Auch die Mitarbeiter. Und wir treffen hier regelmäßig unsere Freunde", sagen die zwei Jungs am Kicker im Eingangsbereich. "Mindestens 200 junge Leute kommen hier täglich rein", so Einrichtungsleiterin Jasmina Weinmann. Klasse Stimmjung, Kicker, Billard, Daddel-Maschine, Bar, Hausaufgabenbetreuung, Mittagessen, kurz: Ein Treff für alle, die sich treffen wollen.

In der Nordstadt, aus der Umgebung, Leute mit Fluchterfahrung, mit Migrationshintergrund, jeder, der mag, alle sind willkommen. Eine herzliche Stimmung herrscht hier im St. Cassius, einer von fünf Einrichtungen des Heimstatt e. V.

Ihren Beitrag zur allgemein ohnehin guten Laune leisteten die Angehörigen von Sixties United. Die Band-Mitglieder spendeten 1.900 Euro, die sie gelegentlich ihres Konzerts im Stadtgarten gesammelt hatten. "Das war absolutes Woodstock-Feeling", sagt Bea, Sängerin der in der Region sehr bekannten und beliebten Gruppe. Die besteht aus bis zu 14 Mitgliedern, gestandenen Musikern, die sich drei- viermal pro Jahr zu oft umjubelten Auftritten treffen.



Jugendzentrum St. Cassius

Das Jugendzentrum St. Cassius ist ein Ort, an dem Kinder und Jugendliche von 6 bis 21 Jahren willkommen sind. Im Offene Treff können Jugendliche ab 13 Jahren an allen Werktagen ihre Freizeit verbringen, Freunde treffen, spielen, lernen oder einfach mal die Seele baumeln lassen.

12 bis 14 Uhr Kids-OT

14 bis 22 Uhr OT