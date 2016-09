SPORT kompakt

- Handball: Mit 21:22 denkbar knapp unterlag Handball-Regionalligist HSG Rheinbach/Wormersdorf dem Pulheimer SC. Konkurrent TSV Bonn rrh. feierte dagegen bei Borussia Mönchengladbach einen 27:26 Sieg. Samstag spielt Bonn zu Hause (19:30 Uhr) gegen den TuS Opladen, Rheinbach empfängt ab 19 Uhr den Bergischen HC II. Eine 27:29 Niederlage kassierte Oberligist HSG Geislar-Oberkassel gegen den MTV Köln. Geislar reist Samstag zur DJK Westwacht Weiden. Verbandsligist SG Ollheim-Straßfeld verlor gegen den VfL Bardenberg 33:35. Samstag spielt Ollheim bei der HSG Euskirchen. Die Reserve der HSG Rheinbach/Wormersdorf ging beim TV Birkesdorf mit 37:34 als Sieger vom Feld. Rheinbach hat Samstag ab 17 Uhr die HSG Merkstein zu Gast.

Damen: 20:20 Remis trennten sich die Oberligadamen der TSV Bonn rrh. vom Pulheimer SC. Samstag, 17:30 Uhr, erwarten die Beuelerinnen den TV Roetgen. Verbandsligist Godesberger TV musste sich dem Stolberger SV mit 21:31 beugen. Sonntag, 11:15 Uhr, läuft der GTV zu Hause gegen den CVJM Oberwiehl auf. Die Konkurrenz von der TSV Bonn rrh. 2 gewann ihr Spiel beim HSV Bocklemünd mit 23:20. Die TSV-Reserve empfängt Sonntag ab 13:30 Uhr den Polizei SV Köln. Die Landesliga-Damen der SG Ollheim-Straßfeld unterlagen dem TV Euenheim 26:27. Ollheims Damen reisen am Samstag zu Schwarz-Rot Aachen 2.

- Basketball: 81:79 setzten sich die Regionalliga-Basketballer der Telekom Baskets Bonn 2 gegen den TV Salzkotten durch. Bereits am heutigen Mittwoch geht es für Bonn um 20:30 Uhr mit dem Heimspiel gegen die Hertener Löwen weiter. Sonntag folgt das Auswärtsspiel beim SV Hagen-Haspe. In der zweiten Regionalliga fegte die SG Sechtem den Leichlinger TV mit 79:46 aus der Halle. Die SG BG Bonn/Meckenheimer TuS ging beim TuS Zülpich mit 37:67 unter. Samstag tritt Sechtem beim TuS Hilden an, Meckenheim hat ab 19:30 Uhr den Barmer TV zu Gast.