Eitorfer Unternehmerin kandidiert für IHK

Rhein-Sieg-Kreis (rd). Die Cefin vom Aktivkreis Eitorf, Elke Thiebus, kandidiert für die IHK-Vollversammlung Bonn/Rhein-Sieg. Die Vollversammlung, auch "Parlament der Wirtschaft" genannt, ist das höchste Gremium der Industrie- und Handelskammer, in dem 58 Ehrenamtler Arbeit und Richtlinien der Selbstverwaltungseinrichtung der regionalen Wirtschaft mitbestimmen. Sie werden von den Vertretern der mehr als 54.000 IHK-zugehörigen Unternehmen in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis für fünf Jahre gewählt.

Ihre Aufgabe ist die Interessensvertretung der regionalen Wirtschaft in Fragen von grundsätzlicher Bedeutung zum Wohl des Wirtschaftsstandorts. Sie bestimmen mit über die wirtschaftspolitischen Positionen der IHK und verschaffen sich Gehör bei den Entscheidungsträgern der Region. Die Themenvielfalt reicht dabei von der Fachkräftesicherung durch Ausbildung über Standortentwicklung, Gewerbegebietserschließung oder Verkehrsproblematik bis zu Unternehmens-Nachfolge oder Existenzgründung.

In der Mitgliedschaft in diesem Gremium sieht Elke Thiebus, ausweislich der Wahlunterlagen korrekter Dagmar Elke Agnes Thiebus, eine weitere Chance, die Wirtschaftskraft von Handel und Gewerbe in der Region zu stärken. In Eitorf ist ihr das in sieben Jahren als Vorsitzende des Aktivkreises bereits gelungen und auch im kommunalen Ausschuss für Wirtschaft, Marketing und Tourismus setzt sie sich für die Standortförderung ein.

Nun möchte sie gerne den Blick über den Tellerrand richten. Die notwendige Erfahrung und den Blick für die Erfordernisse hat Thiebus im eigenen Betrieb gewonnen. Seit fast 40 Jahren führt die 61-Jährige ihr Floristikunternehmen in Eitorf als Einzel- und Großhandelsbetrieb, bildet Fachkräfte aus und motiviert durch Praktika und Schnupperkurse auch junge Menschen zu einer Ausbildung in Handwerk und Handel.

So gehören zu den Schwerpunkten ihrer Ziele in der IHK vor allem die Themen Ausbildung und Arbeitsplätze. Als einziger Kandidatin aus dem östlichen Rhein-Sieg-Kreis liegt ihr darüber hinaus die Förderung ländlicher Einkaufsstandorte, die Verschönerung von Stadt- und Landschaftsbildern, die Einbindung ins Verkehrswegenetz und der Ausbau des Tourismus sehr am Herzen. Auch die Vermarktung regionaler Produkte und die gezielte Förderung von Handel, Gewerbe und Gastronomie im ländlichen Raum sind ihr ein großes Anliegen, dass sie auf Kreisebene bereits im LEADER-Prozess unterstützt hat und inzwischen im Folgeprojekt "Vital.NRW" engagiert begleitet.

In der Wahlgruppe Einzelhandel/Rhein-Sieg, ist Thiebus als eine von acht Mitbewerbern die einzige Vertreterin der "Berggemeinden". Sie strebt eine Vertretung der Interessen des kleinen und mittleren Einzelhandels an, denn sie weiß aus Erfahrung, wie wichtig gerade für diesen die Hilfe eines Verbandes ist, um den besonderen Herausforderungen der ländlichen Infrastruktur begegnen und nachhaltige Wege für eine erfolgreiche Zukunft betreten zu können.

Noch bis zum 4. Oktober haben IHK-Mitglieder die Möglichkeit zu wählen. Danach wird sich zeigen, ob die Berggemeinden künftig eine eigene Stimme im "Parlament der Wirtschaft" haben werden.