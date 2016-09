Zu Gast in "Bonnywood"

Bornheim-Hersel (fes). Willkommen in Holly-, pardon, in Bonnywood direkt am Rhein. Ganz im Zeichen von Zelluloid und Megastars stand das diesjährige Sommerfest der Bonner Werkstätten der Lebenshilfe im Werk 1 in Hersel. Die 365 behinderten Mitarbeiter und hundert Angestellten des Unternehmens hatten sich wieder viele kreative Ideen ausgedacht und ein buntes Fest auf die Beine gestellt. Alljährlich steht das Fest unter einem ganz besonderen Motto, erklärte Britta Lesch, Leiterin des Organisationsteams und zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit: "Für unser Fest suchen wir uns immer ein Motto, dass sowohl für die Mitarbeiter der Werkstätten, aber auch für unsere Besucher interessant ist".

Nicht nur das Feiern steht im Mittelpunkt, sondern auch ein wenig Werbung für die Arbeiten der Bonner Werkstätten mit ihren vier Werken, drei davon in Bonn: "Wir möchten uns bekannt machen und Neugierde auf die Arbeit der Behinderten wecken", führte Lesch fort. Für sie ist das Sommerfest auch ein Stück gelebte Inklusion.

Wie viel Spaß und Leidenschaft die behinderten Mitarbeiter in die Vorbereitungen des Festes steckten, zeigte gleich zu Beginn der Auftritt der Tanzgruppe des Herseler Werkes, die sich allesamt als Agenten in Schale geworfen hatten und zu einem Medley aus bekannten "James Bond"-Melodien mehrere Tänze vorführten. "Rocky - Ring frei" hieß es dann wenig später, als die Kickboxing-Gruppe des Werk 1 zeigte, was sie in den vergangenen Monaten so alles trainiert hatte. Rockig wurde es mit dem Auftritt der Band "Handmade" und wer wollte, der konnte selbst einmal in bunte Kostüme schlüpfen und sich wie ein Weltstar fühlen - dabei waren der Fantasie keine Grenzen gesetzt. So verwandelten sich Mitarbeiter oder Gäste wahlweise in "Miss Piggy" oder "Kermit den Frosch", Marilyn Monroe oder sogar in die legendären "Blues Brothers".

An den liebevoll gestalteten Verkaufsständen gab es selbstgemachte Kerzen oder gefilzte Handytaschen zu kaufen, für den kulinarischen Genuss sorgten Waffeln am Stiel oder - das musste bei einem Fest à la "Hollywood" natürlich einfach sein, saftige amerikanische Burger, frisch zubereitet aus der Großküche der Bonner Werkstätten in Beuel.

Gleichzeitig hatten die Besucher Gelegenheit erstmalig einige der neu renovierten Räumlichkeiten des Arbeitsbereiches für alte und älter werdende Mitarbeiter und des Arbeitsbereichs für schwerstbehinderte Mitarbeiter zu besichtigen. Die Modernisierungsmaßnahmen wurden notwendig, da die Gebäude im Herseler Gewerbegebiet schon mehr als 40 Jahre alt sind, erläuterte Andreas Heß. Ende September sollen alle Baurbeiten abgeschlossen sein. Hierfür habe man eine "sehr große Investitionssumme" in die Hand genommen, erläuterte Geschäftsführer Alexander Heß.