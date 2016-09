Auf sportlichen Einsatz folgte leckere "Eiszeit"

Gelebte Inklusion - die Schüler vom Bodelschwingh-Gymasium in Herchen nehmen beim Staffellauf der Förderschulen die Zeiten. Foto: Schmidt

Leuscheid/Rhein-Sieg-Kreis (sc). Der 16-jährige Holger Bellinghausen aus Hurst drückt normalerweise die Schulbank am Bodelschwingh-Gymnasium in Herchen. Beim Landessportfest Leichtathletik der Förderschulen des Rhein-Sieg-Kreises gehörte er mit 24 Mitschülern zum Helferteam um Lehrer Peter Thiessen, das jedes Jahr vielfältige Aufgaben übernimmt, damit das Sportevent für die teilnehmenden 145 Förderschüler reibungslos abläuft.

"Das ist eine gute Möglichkeit, um Menschen mit Behinderung kennen zu lernen", meinte der Gymnasiast.

Seit sechs Jahren lädt die Förderschule Rossel als Ausrichter andere Förderschulen aus der Region auf die Sportanlage des SV Leuscheid ein. Mit Herz unterstützt der SV Leuscheid die Schüler mit Handikap nicht nur an diesem Tag, sondern arbeitet eng mit der Rosseler Schule zusammen. Ein weiterer engagierter Motor ist der Förderverein der Schule, der die Bewirtung an diesem Tag übernimmt. Als Organisatoren haben die Lehrer Guido Barz und Heiner Tscholl die gelebte Inklusion im Laufe der Jahre immer weiter ausgebaut, denn nicht nur die Gymnasiasten kommen als freiwillige Helfer. Kinder vom Leuscheider Kindergarten "Sonnenstrahlen" und Grundschüler des Ortes reihen sich selbstverständlich ein, um in den einzelnen Disziplinen Weitsprung, Weitwurf, Drei-Minuten-Lauf und beim 50-Meter Lauf anzutreten.

Julina Artz von der (Königin Juliana Schule) tat sich gleich in mehreren Disziplinen hervor als schnellste Läuferin über 50 Meter, als weiteste Werferin (28 Meter) sowie als weiteste Springerin (3,50 Meter). Schnellster 50-Meter Läufer und weitester Springer (4,50 Meter) war Alexander Nehls (Schule Rossel). Der weiteste Werfer war der Rosseler Schüler Patrick Arndt (55 Meter). Alle Teilnehmer erhielten Urkunden und Medaillen.

Gekommen waren auch der Schulamtsleiter des Kreises Hans Clasen und der Windecker Bürgermeister Hans-Christian Lehmann zum Höhepunkt des Festes. Beim Staffellauf der Schulen traten die Heinrich Hanselmann Schule (St. Augustin), die Vorgebirgsschule (Alfter), die Helen Keller Schule (Wiehl), die Königin Juliana Schule (Bonn) und die Gastgeber aus Rossel an, um den Wanderpokal an ihre Schule zu holen. Die Vorjahressieger der Königin Juliana Schule bestätigten ihr Laufformat und dürfen die Trophäe ein weiteres Jahr behalten.

Abseits des Rasenplatzes erwartete die rund 200 Teilnehmer bei einer "Eiszeit" eine willkommene Abkühlung. Bei der Preisverleihung vom Wettbewerb "Wir für die Region" waren die Zweiplatzierten vom SV Rot-Weiß Hütte in Troisdorf so beeindruckt vom Gemeinschaftsprojekt des SV Leuscheid mit der Förderschule Rossel, dass sie spontan 200 Euro von ihrem Preisgeld (2000 Euro) an dieses Projekt als Unterstützung verschenkten. Den Betrag setzten die Fünfplatzierten nun ein und kauften für eine Riesenportion Eis vom besten Windecker "Eismacher", das kostenlos verteilt wurde.