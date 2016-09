Gesund und lecker

Rhein-Sieg-Kreis (rö). Streuobstwiesen zeichnen sich durch einen besonders großen Artenreichtum mit bis zu 3000 verschiedenen Tierarten aus, filtern Schadstoffe aus der Luft und wirken sich positiv auf das Lokalklima aus.

Um interessierte Bürger für ihre Pflege zu gewinnen, starten Kreis und Biologische Station jetzt eine Aktion zur Ausbildung von Obstbaumwarten. Die umfasst insgesamt 65 Stunden und dauert bis zum Sommer 2017. In der Biologischen Station des Kreises in Eitorf gaben am Freitag Ralf Badtke, Projektreferent vom Naturschutzprojekt des Rhein-Sieg-Kreises chance7, und Barbara Bouillon, anerkannte Expertin für seltene Obstsorten mit einer Inforveranstaltung den Startschuss für das Projekt.

Über 30 Bürger beteiligen sich und opfern viel Freizeit für die kostenlose Ausbildung. Schon jetzt gibt es Anfragen und eine Warteliste für weitere Kurse im nächsten Jahr. Viele Interessenten besitzen auch selbst Streuobstwiesen, die sie schon jetzt pflegen, und kümmern sich um die Verwertung des Obstes. Vermittelt werden Kenntnisse zu Streuobstwiesen: Obstbaumschnitt und Pflanzung, Veredelung und Krankheiten, biologischer Pflanzenschutz und Vermarktungsmöglichkeiten für das Obst. Ein Großteil der insgesamt 65 Stunden wird dabei praxisorientiert sein. Die neuen Warte sollen sich anschließend ehrenamtlich als Ansprechpartner rund ums Streuobst zur Verfügung stellen.

Nach einer landesweiten Zählung ist der Rhein-Sieg-Kreis der Kreis mit den meisten Streuobstwiesen in NRW, wissen Badtke und Boullion. Nach einer Hochrechnung stehen hier 93 000 hochstämmige Obstbäume. Badtke und Boullion hoffen, dass mit Hilfe der neuen Baumwarte das Interesse an Streuobstwiesen und alten Obstsorten wieder steigt. Denn dieses Obst ist nicht nur gesund, weil ungespritzt, und umweltfreundlich produziert, sondern fällt auch im gleichförmigen Geschmack der Ware in Supermarktware positiv auf.

Ralf Badtke von der "chance7" leitet das Ausbildungsprojekt. Foto: Harald Röhrig

Barabara Bouillon, Expertin von der Biostation ist seit vielen Jahren im Streuobstschutz aktiv. Foto: Harald Röhrig