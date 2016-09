Idyllisches Kleinod am Rande Alfters: Rund um den Fischweiher konnten sich die Besucher über den Angelsport informieren.

Alfter (fes). Viele Alfterer kennen den eher versteckt liegenden Angelteich an der Weberstraße noch aus Kindheistagen. Vor mehr als 12 Jahren pachtete der Angelsportverein "Früh-Auf-Widdig" den Teich von der Stiftung der Alanus Hochschule.

Die derzeit 25 aktiven Angelsportler laden einmal im Jahr zum beliebten Tag der offenen Tür ein und möchten den Besuchern ihr Hobby bekannt machen, ihnen unter Anleitung aber auch zeigen, wie man einen guten Fang macht.

Am Tag zuvor konnten 85 Forellen aus dem Gewässer gefischt werden, die am Tag oder offenen Tür auf dem Räucherofen für die Gäste zubereitet wurden. Und wie kommt der Verein zu seinem Namen? 1946 in Widdig gegründet, verlagerten sich die Aktivitäten aber im Lauf der Jahre nach Alfter. Dass er heute nicht etwa "Früh-auf-Alfter" heißt, erklärt der Vorsitzende Günter Schiffelgen pragmatisch: Eine Umschreibung hätte schlicht zu viel Geld gekostet.