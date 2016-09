Ein Blütenmeer am Kreisverkehr

Alfter/Bonn (fes). Es grünt und blüht mitten auf dem Kreisverkehr zwischen Alfter und Bonn-Dransdorf im Kreuzungsbereich zwischen der L183 und der K12. Möglich machte dies die Buschdorfer Firma Forster Garten- und Landschaftsbau, die als Sponsor für die Kreiselbepflanzung gewonnen werden konnte.

Alfters Bürgermeister Rolf Schumacher weihte nun gemeinsam mit August Forster und dessen Sohn Mathias und Landschaftsarchitekten Jenny Gerits das florale Blütenparadies offiziell ein. Rund 365 Quadratmeter groß ist die Fläche, die die Mitarbeiter des Gartenbauunternehmens in den vergangenen Monaten gestaltet haben.

Aufgeteilt ist der Kreisel in konzentrische Kringe, die abschnittsweise mit 12 unterschiedlichen Pflanzenarten - Hecken, Gräsern und Stauden - bepflanzt wurden. "Die blütenreiche Pflanzenauswahl soll ein Sinnbild für die Vielfalt des Vorgebirges mit seinen umliegenden Blumen-, Obst- und Gemüsefeldern sein", erklärte Jenny Gerits. Dabei ist es dem Unternehmen wichtig, dass der Kreisel das ganze Jahr über attraktiv aussieht. Deswegen werden im Herbst Blumenzwiebeln gepflanzt, im kommenden Frühjahr kommen Narzissen hinzu, die als Nebeneffekt auch noch Wühlmäuse abhalten sollen.

Der trennende Grünstreifen war eine Auflage des Landesbetrieb Straßen NRW, der Eigentümer der Fläche ist, damit hier Schwertransporte durchgeführt werden können, erklärte Geschäftsführer August Forster. Der sogenannte Gestattungsvertrag ist für zehn Jahre abgeschlossen worden. Neben der Bepflanzung zeichnet das Unternehmen auch für die Unterhaltung des Kreisels verantwortlich. Bürgermeister Rolf Schumacher bedankte sich bei August Forster und seinem Team. Zudem freut sich Schumacher, dass der bislang in Buschdorf ansässige Betrieb derzeit im Gewerbepark neben dem Campus II der Alanus Hochschule an der Bonn-Brühler Straße baut und voraussichtlich im Sommer 2017 seinen Firmensitz komplett nach Alfter verlagern wird und 85 neue Arbeitsplätze in der Gemeinde ansiedelt.